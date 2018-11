Nejdelším železničním tunelem v Česku projedou první vlaky s cestujícími

Ve čtvrtek v podvečer začaly nákladní vlaky jezdit jižním tubusem 4 150 metrů dlouhého tunelu Ejpovice. Ten tvoří dva jednokolejné tubusy vedle sebe.

Severním tubusem začnou jezdit vlaky v prvních prosincových dnech. Od 9. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, budou jezdit vlaky oběma tubusy bez omezení.

Tunel vede pod vrchy Homolka a Chlum. Razicí stroj dlouhý 120 metrů, vážící 1800 tun s průměrem razicí hlavy téměř 10 metrů, se do portálové stěny u Kyšic poprvé zakousl 3. února roku 2015.

Podle původního plánu měla razicí hlava dokončit první z tubusů v listopadu téhož roku. Ale kvůli nesourodým horninám a velkému množství podzemní vody se první etapa ražby pod Homolkou protáhla. Prorážka jižního tubusu se tak uskutečnila až v červnu 2016.

Pak technici razicí hlavu rozebrali, auty převezli zpět do Kyšic. Zbytek stroje protáhli do Kyšic už hotovým tubusem. Tam zařízení opět sestavili a v závěru září zahájili ražbu druhého tubusu. Tu dokončili loni v říjnu.

Zajímavostí použité metody bylo, že stroj po vyražení každých dvou metrů tunelu zastavil a sám vyskládal prstenec z betonových profilů. Ty tvoří definitivní stěnu tunelového tubusu.

Nejdelší železniční tunel v Česku je pod vrchem Chlum na okraji Plzně v oblouku. Při ražbě měli tuneláři nad sebou nejvíce 81 metrů horniny pod vrchem Chlum, naopak nejnižší vrstva byla pouhých sedm metrů.

To nastalo v závěrečné třetině prací, když nad nimi byla Hlavní ulice do Bukovce. Komplikací navíc bylo to, že po dobu ražby musel být na silnici zachovaný provoz včetně autobusů.

Oproti původní trati z Plzně přes Chrást do Rokycan budou rychlíky využívající tunel potřebovat na jízdu mezi Plzní a Rokycany 11 minut. Dnes je to skoro dvojnásobek. Nová koridorová trať s tunelem bude o šest kilometrů kratší než ta původní.

Náklady na vybudování koridoru mezi Rokycany a Plzní přesáhnou pět miliard korun.

V současné době je mezi Prahou a Chebem přestavěný na železniční koridor úsek z Berouna na plzeňské hlavní vlakové nádraží, od mostů přes řeku Radbuzu na plzeňské Jižní předměstí a ze Skvrňan až do Chebu.