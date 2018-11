Nový tunel u Plzně otestoval nákladní vlak, v pátek jím projedou i cestující

Zkušební jízdu sledovalo několik desítek lidí. Nákladní vlak táhly dvě lokomotivy.

Tunely Ejpovice jsou dva vedle sebe vyražené jednokolejné tubusy. V jižním nyní začíná provoz, severním projede první nákladní vlak na začátku prosince. Nejpozději od 9. prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, už budou jezdit vlaky oběma tubusy bez omezení.

Zahajování provozu na nových nebo rekonstruovaných úsecích tratí právě nákladními vlaky a omezenou rychlostí je podle Radky Pistoriusové ze Správy železniční dopravní cesty obvyklý postup.

Vlaky jedoucí maximálně padesátikilometrovou rychlostí obrousí a očistí nové kolejnice.

„Následuje přeměření traťmistry. Oni rozhodují, kdy do úseku smějí vlaky s cestujícími, i o nejvyšší povolené rychlosti,“ vysvětlila Pistoriusová.

První cestující by měli ve vlaku projet tunelem v pátek.

Několik hodin bude současně v provozu trať v tunelu i původní trať přes Chrást. Pak bude zastavený provoz na koleji, po které obvykle jezdily vlaky z Prahy na Plzeň, a u Plzně začne přepojování do severního tubusu tunelu.

Původní trať z Plzně do Prahy je z roku 1862 a byla jednokolejná. Až v minulém století k ní přistavěli druhou kolej. Teď je původní trať z Plzně přes Chrást až do Ejpovic opět jednokolejná. Kolej, po které obvykle jezdily vlaky z Plzně do Prahy, je napojená do tunelu.

Od okamžiku zahájení ražby u Kyšic do průjezdu prvního nákladního vlaku jižním tubusem uplynuly přesně tři roky devět měsíců a dvanáct dnů.

První centimetry horniny odebral z portálové stěny u Kyšic razicí stroj pojmenovaný Viktorie 3. února 2015. Poslední metry jižního tubusu vyrazil štít s průměrem téměř 10 metrů v červnu 2016.

Ražbu zpomalovalo velké množství podzemních vod i nestabilita horniny v prvních stovkách metrů.

Cena za vybudování železničního koridoru mezi Plzní a Rokycany aktuálně přesáhla pět miliard korun. Zkrácením trasy díky tunelu a zvýšením rychlosti budou vlaky na průjezd úseku mezi Plzní a Rokycany potřebovat výrazně méně času, než dosud.

Až bude v tunelu povolená rychlost až 160 kilometrů v hodině, budou trasu mezi Plzní a Rokycany zvládat expresy a rychlíky za jedenáct minut. Alespoň to slibují jízdní řády.

Dnes po staré trati potřebují rychlíky na cestu mezi oběma městy až dvojnásobek času. Osobní vlaky jedoucí tunelem budou potřebovat na cestu 16 minut.

Nejdelší železniční tunel těsně před otevřením (13. 11. 2018)