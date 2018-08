Správci zvedli stavidlo Seneckého rybníka, voda zachrání ryby po proudu

Senecký rybník je jedním ze soustavy plzeňských rybníků na severní straně města, kterou spojuje Bolevecký potok.

Mezi Plzeňany je jedním z oblíbených rybníků pro koupání. Jenže po loňské kompletní rekonstrukci a vyčištění ještě není zcela napuštěný a jeho hladina teď opět klesá. Správci totiž ve středu zvedli jeho stavidlo, aby zachránili ryby v sousedním Košináři.

„V rybníku Košinář, který je po proudu pod Seneckým, máme ryby, kterým hrozí v těchto vedrech uhynutí. Proto se teď tři dny přepouští část vody ze Seneckého rybníka do Košináře, aby se v něm zvedla hladina o desítky centimetrů a ve vodě bylo více kyslíku,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík.

U Košináře jsou mimo jiné sádky, ze kterých před Vánoci městští rybáři prodávají ryby.

Odpouštění vody ze Seneckého rybníka, které potrvá až do pátku, se ale nelíbí lidem, kteří si rybník na okraji lesa oblíbili pro osvěžení v těchto parných dnech.

Nadávají i chataři, kteří mají poblíž osadu. Řada z nich vypouštění vody považuje za „blbost“, mnohdy přidávají i nepublikovatelné výrazy.

Voda pro soustavu rybníků by mohla přitéct ze střech domů

V polovině června byla v odbahněném Seneckém rybníku oproti minulým letům asi jen polovina vody, hladina byla o metr níž. Další voda přitéká jen velmi pomalu. Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně tehdy vysvětloval, že ani pár deštivých dnů situaci nezmění.

„To nemá podstatný vliv. Pro výraznější změnu by bylo zapotřebí, aby trvaleji pršelo a víc vody začalo téct v malých potocích. To se ale nestane, dokud nebude vodou nasycená půda a hlavně lesy. Krátkodobé srážky v podstatě lesy pojmou,“ vysvětlil Havelka.

Město uvažuje o tom, že by v budoucnu svedlo dešťovou vodu ze střech domů na největším plzeňském sídlišti do Boleveckého potoka, který napájí rybniční soustavu na severním okraji Plzně. Soustavě rybníků by další voda velmi pomohla. Nyní voda ze střech končí v kanálech.