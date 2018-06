Vyčištěný Senecký rybník se dopouští. Chybí mu ale voda, aby byl plný

Senecký rybník se stal příkladnou ukázkou toho, jak vypadá nedostatek vody. Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně, která se o rybníky stará, řekl, že situaci nezměnilo ani pár dnů, kdy pršelo.

„To nemá podstatný vliv. Pro výraznější změnu by bylo zapotřebí, aby trvaleji pršelo a víc vody začalo téct v malých potocích. To se ale nestane, dokud nebude vodou nasycená půda a hlavně lesy. Krátkodobé srážky v podstatě lesy pojmou,“ vysvětlil Havelka.

Podle něj je objem rybníka zhruba 200 tisíc metrů krychlových. „Nyní je tam přibližně sto tisíc metrů krychlových vody. Hladina je asi o metr níž, než kdysi bývala,“ sdělil.

Správci plzeňských rybníků nechtějí tipovat, kdy by se Senecký rybník mohl zaplnit. „Pokud bude sucho, může to trvat až do příštího roku. Může se stát, že se hladina na pár dnů zvedne o několik centimetrů, ale jestli bude týden horko, tak se to zase vypaří,“ konstatoval Havelka.

Připomněl také, že s nedostatkem vody se potýkají i ostatní rybníky Bolevecké rybniční soustavy. „Výpar je velký a přítok není žádný. Například v Boleváku je hladina asi o 40 centimetrů níž, než by měla,“ řekl Havelka.

Zdůraznil, že velký problém představuje nedostatek podzemní vody. „A tou jsou plzeňské rybníky částečně sycené. Zdá se ale, že už došla. Obávám se, že bude trvat velmi dlouho, než se zásoby podzemní vody doplní,“ upozornil.