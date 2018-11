Zraněný orel, který sežral holuba i s kroužky, se už vrátil do přírody

„Orel vše zvládl na jedničku a ihned vystartoval ze země přímo na špičku vysokého smrku,“ raduje se z úspěchu Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.

Právě on a další odborníci se obávali, zda král nebes zvládne náročný převoz, civilizační nástrahy i rizika v lokalitě u Modrého rybníka nedaleko obce Tisová na Tachovsku, kde ho ve čtvrtek vypustili.

„Do poslední chvíle nebylo jasné, zda pták vůbec bude létat. Jeho chov a léčba probíhaly na stanici v mimořádném režimu. Dospělý orel mořský je v záchranné stanici stále poměrně vzácností a sestavit optimální léčebný plán a připravit tak velkého dravce zpět na návrat do volné přírody, je opravdu fuška,“ podotkl záchranář.

Orel má nyní na sobě vysílačku, která monitoruje jeho pohyb. „Díky tomu máme přesné zprávy, kde a kdy pták létal, zda kroužil, nebo sbíral potravu, kde seděl a kde spí. Například první noc na svobodě trávil asi čtyři kilometry od vypuštění nedaleko obce Kočov,“ upozornil Makoň.

Zraněného dravce odchytil Makoň na konci října v Újezdu u Chanovic na Klatovsku. Tamní lidé si tehdy všimli, že dva velcí ptáci se vzájemně napadají v koruně stromů, a jeden z nich létá s velkými obtížemi.

Rentgen ukázal, že orel má v zažívacím traktu neznámý předmět. Do odhadů, co by to mohlo být, se zapojila řada odborníků. Od veterinářů, rentgenologů, doktorů, zubařů až po rybáře, kutily, biology i pracovníky IT.

Veterinář nakonec ptáka uspal a speciální sondou zjistil, že v útrobách má dva plastové chovatelské kroužky s čipem poštovního holuba z Polska. Tyto předměty by tři až čtyři roky starý pták pravděpodobně sám vyvrhl. Dále veterinář zjistil, že má orel pohmožděné levé křídlo.

Nyní už je ale pták opět zdravý. Zachránci sledují jeho pohyb, aby zjistili, odkud je a kam se z jara vrátí na hnízdiště.