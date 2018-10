Zraněný orel má v žaludku předmět, záchranář hledá pomoc s identifikací

Makoň jej popsal jako kovový předmět o velikosti tří až pěti milimetrů. Celý objekt, který má pták v trávicí soustavě, je ještě větší.

„Kovový objekt je součástí nějaké větší plastové destičky, rourky nebo jiné součástky, která ale není dobře vidět. Není jasné, zda zranění zvířete a jeho problémy s létáním souvisejí s neznámou věcí, nebo jestli někde třeba narazil do drátů elektrického vedení,“ popsal Karel Makoň.

Do Újezdu u Chanovic jel zvířecí záchranář v neděli po telefonátu od lidí, kteří si všimli, že se dva velcí ptáci nejprve napadali v koruně stromu a jeden z nich pak létal jen s velkými obtížemi. Po odchytu odhadl, že zraněnému samci orla mořského jsou tři až čtyři roky.

„Sami nejsme schopni zjistit, co má orel v žaludku. Možná se jedná o bezvýznamnou věc, která mu nevadí. Ale pokud nevíme, co to je, tak se problém nedá vyloučit. S veterináři na případu usilovně pracujeme. Jednou z možností zatím je, že by to mohla být nějaká vysílačka, čip či součástka, kterou orel polkl s potravou. Klasický evidenční elektronický čip nám však naše čtečka nenačetla. Může se tak jednat o pomůcku k sportovnímu rybolovu nebo i nějaký odpad,“ nevyloučil Karel Makoň.

Orel mořský se živí hlavně mršinami a rybami. Zvěrolékaři tak odhadují, že to může být opravdu cokoli. První z tipů byly, že předmět by mohl být součástí vysílačky, kterou nosila vydra, jelen nebo bobr, vyloučený prý není ani satelitní čip z úhoře.

„Třeba předmět z rentgenového snímku někdo pozná a pomůže nám,“ doufá Karel Makoň.

Hmotnost odchyceného orla je tři a půl kilogramu. To, že se do sebe pustili dva orli mořští bojující o teritorium, není podle zvířecího záchranáře nic výjimečného.

„Zdravý dravec by se jiným orlem chytit nenechal, navíc by neseděl téměř ve vesnici. Zatím nevíme, proč orel nelétá, snažíme se to odhalit,“ uzavřel Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.