Radili zubaři i kutilové. Ukázalo se, že orel sežral holuba i s kroužky

Orla mořského odchytil Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni tuto neděli v Újezdu u Chanovic. Pták špatně létal a nebylo jasné, zda potíže souvisejí s tím, co mu uvázlo v zažívacím traktu.

Veterinární vyšetření nakonec ukázalo, že to jsou dva plastové chovatelské kroužky z poštovního holuba.

„Jeden kroužek má v sobě takzvaný čip. To byla ta kovová a na rentgenu jasně svítící součástka, která nás všechny potrápila nejvíce a kterou nikdo neurčil,“ vysvětlil Karel Makoň.

Podle něj musel orel najít holuba pocházejícího z Polska již mrtvého a sežral ho i s kroužky. „O ztrátě holuba budeme jeho majitele informovat,“ řekl Makoň.

Vyšetření a vyndání cizích předmětů ze žaludku ptáka trvalo zhruba třicet minut. Dravce museli veterináři nejprve uspat a pak se speciální sondou podívat do žaludku.

„Když jsem na monitoru viděl telefonní číslo na majitele holuba, uvedené na svítivě žlutém kroužku s čipem, nevěděl jsem, zda se mám smát, nebo brečet. Oba dva kroužky jsou totiž oproti orlovi naprosto titěrné a pták by je pravděpodobně vyvrhl,“ domnívá se Makoň.

Dodal, že do určování cizího předmětu uvázlého v útrobách dravce se zapojila řada odborníků. „Psali a volali renomovaní veterináři, rentgenologové, doktoři, zubaři, rybáři, kutilové, biologové, ajťáci, zkrátka snad úplně všichni,“ vyjmenoval Makoň.

Kroužky v žaludku nebyly příčinou toho, proč orel nelétal

Neobvyklý předmět byl velký tři až pět milimetrů, celý objekt ale byl mnohem větší. Zvěrolékaři odhadovali, že by předmět mohl být součástí vysílačky, kterou nosila vydra, jelen nebo bobr. Nebo je to pomůcka k sportovnímu rybolovu či nějaký odpad.

Jak se ukázalo, kroužky nebyly příčinou toho, proč orel mořský nelétal. „Nyní je u nás na stanici v menší voliéře a z trusu a krve zjišťujeme, co se mu vlastně stalo. Levé křídlo má pohmožděné,“ uzavřel záchranář.

Zraněný orel váží tři a půl kilogramu a je tři až čtyři roky starý.

Do péče záchranářů se dostal, když si lidé v Újezdu u Chanovic všimli, že se dva velcí ptáci napadají v koruně stromu, a pak jeden z nich létal s velkými obtížemi.

Koncem týdne záchranáři ptáka pravděpodobně převezou do rozletové voliéry do Spáleného Poříčí, kde se připraví na návrat do volné přírody.