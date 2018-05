Trať u Plzně nepojede o měsíc déle. Kabely vedly jinudy, než tvrdil projekt

O prodloužení výluky informovaly Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a České dráhy (ČD).

„Důvodem prodloužení výluky jsou neočekávané komplikace při přeložce kabelů vysokého napětí. Po zahájení výkopových prací jsme kabeláž objevili v jiné stopě než očekával projekt,“ uvedl Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Pro cestující to znamená, že o měsíc déle budou jezdit mezi Nýřany, Vejprnicemi, Plzní a Rokycany náhradními autobusy místo vlaky.

„V tom se nic nemění, náhradní autobusová doprava bude pokračovat jako dosud. Ale je to i pro nás komplikace,“ uvedl obchodní ředitel ČD v Plzni Vladimír Kostelný.

Kvůli téměř měsíčnímu prodloužení výluky na domažlické trati u Domažlické třídy v Plzni musela SŽDC odsunout připravované opravy práce na dalších tratích na Plzeňsku.

„Dojde k posunutí dalších výluk tak, aby nebyly v souběhu,“ potvrdil Illiaš. Například trať z Plzně na Klatovy je jednou z možných objízdných tras pro vybrané vlaky mezi Plzní a Domažlicemi. Pokud by stavbaři začali v plánovaných termínech opravovat i vybraná místa na klatovské trati, vlaky do Domažlic by přišly o nejjednodušší železniční objížďku.

Přestavba železniční trati u Domažlické třídy v Plzni souvisí s modernizováním důležité trati z Čech do Německa přes Domažlice. Její součástí je u Domažlické třídy v Plzni přestavba místa, kde se ve třech výškových úrovních kříží trati Plzeň-Cheb, Plzeň-Domažlice a vlečka mezi škodováckými areály.

Kvůli narovnání a zdvojkolejnění trati na Domažlice padly v minulém roce u Domažlické třídy v Plzni tři bloky domů, stát z nich zůstala jen tamní sokolovna.

Součástí přestavby je i přeložka frekventované Domažlické třídy blíže ke Skvrňanům včetně mostu nad železniční tratí, který nahradí současný přejezd.

Ve výběrovém řízení na přestavbu takzvaného přesmyku domažlické trati zvítězilo sdružení firem z koncernu Swietelsky s cenou přes miliardu korun.

