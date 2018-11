Do Horažďovic začne jezdit RegioPanter, je nízkopodlažní a klimatizovaný

Ačkoli vlaky Škoda Transportation uvedla na trh už v roce 2012, dosud jezdily v jiných krajích. Letos poprvé se s nimi svezou cestující na trase z Plzně do Horažďovic předměstí.

„Tato základní verze je dvoudílná a její kapacita je sto čtyřicet osob. RegioPanter je nízkopodlažní, takže je vhodný pro bezbariérovou přepravu, kočárky nebo kola. Vozy jsou plně klimatizované, nabízejí elektrické zásuvky i připojení k internetu,“ vyjmenoval místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation a člen představenstva Škoda Vagonka Tomáš Ignačák.

Doplnil, že šest kusů už předali, zbylé tři procházejí závěrečnou fází testování. Zakázka pro Plzeňský kraj vyšla na miliardu korun. Pětaosmdesát procent sumy hradila Evropská unie.

Soupravy, jejichž maximální rychlost činí 160 kilometrů v hodině, budou nově zastavovat na plzeňské stanici Jižní Předměstí. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ubezpečil, že větší komfort neznamená zdražení jízdenek.

„Novými vozidly bude zajištěn také provoz takzvané Plzeňské linky spojující Kozolupy a Blovice. Od devátého prosince bude ve dvou párech rozšířena až do Pňovan,“ řekl ředitel plzeňského regionálního obchodního centra ČD Vladimír Kostelný.

Podobu devíti elektrických jednotek vybírali samotní obyvatelé. Nakonec zvítězil tmavě modrý nátěr se žlutými, zelenými a světle modrými prvky.

Plzeňský kraj oproti minulému roku navýší vlakovou dopravu o zhruba pět procent. Investice se zvednou o 44 milionů korun.

„Příští rok zaplatíme 480 milionů korun z našeho rozpočtu. Dalších 144 milionů dostaneme od státu,“ vyčíslil Čížek.

Kromě uvedené trasy Plzeň-Horažďovice předměstí se posílí též spoje do Radnic, a to kvůli zprovoznění Ejpovického tunelu. Jeho úplné otevření výrazně zrychlí cestu z krajské metropole do Prahy.

„V roce 1980 jezdily rychlíky v tomto úseku v průměru dvě hodiny a pět minut. Dnes se dostáváme na hodinu čtrnáct minut,“ zdůraznil Kostelný.

Časová úspora se projeví také mezi Plzní a Rokycany. Právě tato změna ovlivní zmiňované spoje do Radnic. „Budou jezdit přímé spoje přes Ejpovice. Jde sice o delší trasu, ale časově je srovnatelná s dnešní. Hlavní ovšem je, že cena jízdného se nezvedne,“ doplnil ředitel regionálního obchodního centra ČD Kostelný.

Zlepšení se dočká i trať vedoucí z krajské metropole do Železné Rudy a Alžbětína. V úseku Plzeň-Přeštice vyrazí během pracovních dnů navíc čtyři páry vlaků.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu se též zlepší návaznost vlaků na autobusy a obráceně. „Budeme se snažit mít v příštím roce přestupní uzly v místech, kudy směřuje nejvíce osob. Jde například o Blovice, Nepomuk, Nýřany a Přeštice. Chceme, aby autobusy navážely lidi na vlaky, které mají větší kapacitu a budou je vozit do Plzně,“ nastínil.