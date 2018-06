Rozbili okno a dvakrát vystřelili, popsal exekutor útok tří mužů

Na exekutorského vykonavatele a jeho asistenta zaútočili dlužník Patrik Tousecký společně se svým bratrem Dominikem a kamarádem Lukášem Přibylem. Trojici obžalovaných je mezi 22 a 27 roky.

Vykonavatel Vladan D. před Okresním soudem Plzeň-město uvedl, že loni 4. září v plzeňském bytě spolu s asistentem zabavili elektroniku a další vybavení domácnosti oblepili. A to v rámci exekuce vedené proti obžalovanému Patriku Touseckému.

Tehdy jim otevřel jeho kamarád Lukáš Přibyl. Když odjeli, volal vykonavateli bratr dlužníka Dominik, že odvezená televize s konzolí jsou jeho. Dohodli se, že když dlužník druhý den vše splatí, elektroniku jim vrátí.

„Přijeli jsme dopoledne, k autu přišel Patrik Tousecký. Řekl, ať jdu s ním do bytu, že to zaplatí. To jsem odmítl, protože podle předpisů a kvůli bezpečnosti se platby provádějí u nás v autě. Vše zaznamenávají kamery. Pak přiběhl k mým dveřím spolujezdce Lukáš Přibyl a ke dveřím řidiče Dominik Tousecký. Začaly rány do auta. Rozbili okno, které jsem se snažil zavřít. Z levé strany zazněly dva výstřely z pistole. Můj kolega za volantem se nemohl nadechnout. Zavolali jsme policii a sanitku a snažili se z místa odjet,“ popisoval vykonavatel z přerovského exekučního úřadu.

Vykonavatelův asistent Pavel V. řekl, že když zaslechl rány a otočil se, hleděl do hlavně pistole. Že je plynová, netušil. Odhadl, že ji měl asi metr od hlavy.

„Po první ráně jsem se přikrčil, po druhé jsem měl najednou plné oči a dusil se. Musel jsem chvíli počkat až uvidím, teprve pak jsme se snažili ujet. Předtím šla kolem paní s kočárkem, měl jsem strach, abych ještě někoho autem neporazil,“ vysvětloval Pavel V., který po útoku neslyšel na levé ucho a poškrábaly ho střepy z rozbitého okna.

Nechtěl jsem vám ublížit, omlouval se Dominik Tousecký

Dominik Tousecký se u soudu řidiči dodávky omlouval. „Nechtěl jsem vám ublížit. Výstřely měly situaci uklidnit, abyste odjeli. Doufám, že na to brzy zapomenete,“ řekl.

Útok na exekutora se odehrál loni 5. září ve Smrkové ulici v plzeňské části Doubravka. Vykonavatel Vladan D. odmítl upřesnit, jak se dopátrali, kde dlužníka hledat, když ve Smrkové ulici neměl hlášené trvalé bydliště.

Podle obžaloby se na přepadení pracovníků exekučního úřadu trojice mladých mužů předem domluvila, když přes noc nesehnali peníze.

„Na stránce exekutorské komory jsem našel, že tento vykonavatel má pozastavenou činnost, byly na něj i nějaké negativní recenze. Měl jsem strach, že když jim dáme peníze, ujedou. Bál jsem se, že jsou falešní,“ líčil Dominik Tousecký u soudu.

Vymyslel proto, že vylákají exekutory z auta. To měl za úkol Patrik Tousecký. „Byl to můj nápad. Chtěli jsme je zastrašit a zadržet do příjezdu policie. Oni ale nevystoupili. Proto jsme k autu běželi my. Pak se to zvrtlo,“ uvedl jeho bratr Dominik.

Soud bude pokračovat výslechy svědků. Za násilí proti úřední osobě se zbraní, výtržnictví a poškození cizí věci trojici hrozí až šest let vězení.

V Plzni útočníci stříleli na exekutory (5. září 2018)