Mysleli jsme, že jsou falešní, hájí se muži souzení za útok na exekutory

Tři mladí muži napadli dva vykonavatele soudního exekutora z Přerova 5. září dopoledne ve Smrkové ulici v Plzni. Den předtím už totiž vykonavatelé v bytě obžalovaných zabavili televizi a herní konzoli. Zbytek vybavení bytu označili žlutými samolepkami o exekučním zabavení.

„Mysleli jsme, že to jsou falešní exekutoři. Že nás okradli. Chtěli jsme je jen vystrašit a zadržet do příjezdu policie,“ tvrdili dnes před soudem shodně bratři Patrik a Dominik Tousečtí společně s kamarádem Lukášem Přibylem.



Trojici za násilí proti úřední osobě se zbraní, výtržnictví a poškození cizí věci hrozí až šest let vězení. Nejmladšímu z obžalovaných je 22 let, druhému 23 a třetímu 27 let.



Státní zástupce Jiří Růžička uvedl, že muži se předem domluvili, že pracovníky exekutorského úřadu napadnou, aby je donutili vrátit o den dříve odvezené věci. Ty zabavili v rámci řešení exekuce vedené proti obžalovanému Patrikovi Touseckému.

Napadení se odehrálo v době, kdy vykonavatel i jeho asistent seděli v kabině dodávkového služebního vozu.

„Lukáš Přibyl zaútočil kovovou tyčí z hrazdy nejméně čtrnácti údery proti spolujezdci ve voze, tím byl soudní vykonavatel. Když se napadenému podařilo zavřít okno, obžalovaný ho rozbil. Dominik Tousecký rozbil okno ve dveřích u řidiče a minimálně dvakrát vystřelil náboje s dráždivou látkou z plynové pistole do vozidla. Patrik Tousecký nejméně jednou udeřil spolujezdce teleskopickým obuškem,“ popsal státní zástupce, co se stalo, než se poškozeným podařilo z místa napadení ujet.

Vykonavatel měl po útoku oděrky a pohmožděniny, jeho pomocník se nadýchal dráždivé látky a měl problémy s uchem.



Patrik Tousecký před soudem přiznal, že exekutoři po něm vymáhali dluh u mobilního operátora. Poprvé přišli do bytu obžalovaných loni 4. září, tedy den před napadením.

Trojice vyzbrojená obušky a pistolí čekala na exekutory v autě

„Řekli, že jsou exekutoři. Průkaz mi asi neukázali. Dali mi do ruky čtyři pět papírů. Byl to nějaký příkaz pro Patrika. Řekl jsem jim, že tam nebydlí, jen občas přespává. Než jsem si papíry přečetl, byli v bytě. Začali vše oblepovat a zabavovat věci. Když odešli, volal jsem Dominikovi. Hned přijel, začali jsme řešit, kde sehnat rychle peníze,“ popsal u soudu Lukáš Přibyl.



Vykonavatelé mu tehdy dali své telefonní číslo. Dominik Tousecký tvrdí, že jim pak zavolal.

„Řekl jsem jim, že zabavili moje věci, že mám od nich dokumenty a vše doložím. Chtěl jsem, ať se otočí. Muž odpověděl, že se nevrátí. Tak jsem řekl, že zaplatím za bráchu. Dali mi čas do druhého dne do dvanácti hodin,“ uvedl obžalovaný.

Podle svých slov volal i na policii, ale tam se zastání nedočkal. Na internetu proto začal hledat informace.

„Na stránce exekutorské komory jsem našel, že tento vykonavatel má pozastavenou činnost, byly na něj i nějaké negativní recenze. Měl jsem strach, že když jim dáme peníze, ujedou. Bál jsem se, že jsou falešní,“ líčil Dominik Tousecký u soudu.



Druhý den ráno se proto všichni tři obžalovaní ozbrojili obušky, tyčí a plynovou pistolí. V autě u paneláku čekali na příjezd vykonavatelů. Jakmile dodávka zastavila, Patrik Tousecký šel za nimi.

Exekutoři měli vystoupit z auta, ale zvrtlo se to

Podle plánu měl zajistit, aby vystoupili z auta. „Byl to můj nápad. Chtěli jsme je zastrašit a zadržet do příjezdu policie. Oni ale nevystoupili. Proto jsme k autu běželi my. Pak se to zvrtlo,“ uvedl Dominik Tousecký.

Policisté tehdy na místě činu zasahovali v neprůstřelných vestách. Po incidentu se na různých serverech a sociálních sítích objevily příspěvky diskutérů, kteří útok na exekutory schvalovali a vybízeli k podobnému chování. Exekutorská komora na ně podala trestní oznámení.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v létě výslechy svědků.

Tři útočníci stříleli na exekutory plynovou pistolí (5. září 2017)