Traktorista, který záměrně najel sousedovi do vrat, trestán nebude

Trestní stíhání muže z obce u Hradešic za poškození cizí věci státní zástupce odložil.

„Obviněný se doznal a uhradil škodu, která byla přes třicet tisíc korun,“ uvedla klatovská státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Dodala, že při rozhodování se zohlednilo také to, že traktorista nemá doposud žádný záznam v rejstříku trestů.

„Pokud ale ve zkušební době deseti měsíců poruší zákon, tak by se v trestním stíhání pokračovalo,“ dodala Vítovcová.

Podle policie traktorista počátkem března najel s vozem značky Case s připevněnými vidlemi určenými k manipulaci s balíky do plastových lamelových vrat dílny svého souseda.

Sousedský spor - hádka, poškození vrat a nakonec se poprali

„Prorazil plášť plochy vrat a tím se vytrhly ze zdiva. Dále poškodil vodící lyžinu se zavíracím mechanismem,“ sdělila policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Poškozený muž se po nájezdu dostal do kabiny traktoru a s řidičem se začal prát. „Vzal jsem mu klíče, aby nemohl ujet. V rozčilení jsem mu rozbil blinkr,“ popsal poškozený muž.

Ten se na policii obrátil až po třech dnech po incidentu. Soused mu prý slíbil, že přijde a vše urovná. Nic takového se ale nestalo.

Všemu předcházela nehoda, kdy jednomu ze zaměstnanců poškozeného muže sjel kovový výrobek z dřevěné palety a přitom narazil do dveří sousedovy stodoly. Ten si to nenechal líbit a řekl, že udělá to samé. Sedl proto do traktoru a vjel do vrat.