Traktorista najel po hádce úmyslně sousedovi vidlicí do vrat

Muž, kterému soused poškodil vrata, se na policisty obrátil až po třech dnech od incidentu.

„Slíbil, že přijde a vše urovná,“ řekl pro server Novinky.cz poškozený. Nestalo se, a tak se o sobotní události policisté dozvěděli až v úterý.

„Podezřelý osmačtyřicetiletý muž z obce u Hradešic najel s traktorem značky Case s připevněnými vidlemi určenými k manipulaci s balíky do plastových lamelových vrat dílny. Tím prorazil plášť plochy vrat a došlo k jejich vytržení ze zdiva. Dále poškodil vodící lyžinu se zavíracím mechanismem,“ sdělila policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Hmotná škoda je čtyřicet tisíc korun

Po události se poškozený muž dostal do kabiny traktoru a s řidičem se začal prát.

„Vzal jsem mu klíče, aby nemohl ujet. V rozčilení jsem mu rozbil blinkr,“ řekl poškozený muž.

Ten dále uvedl, že jednomu z jeho zaměstnanců sjel kovový výrobek z dřevěné palety a přitom narazil do dveří sousedovy stodoly. Ten si to nenechal líbit a řekl, že udělá to samé. Sedl proto do traktoru a vjel do vrat.

„Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Odhadnutá hmotná škoda činí 40 tisíc korun,“ doplnila Ladmanová.