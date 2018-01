Tramvaje k univerzitě nabraly zpoždění, poprvé k ní dojedou v roce 2020

Radnice na konci minulého roku schválila žádost o evropskou dotaci. Ta má pokrýt zhruba 60 procent nákladů odhadovaných na přibližně 600 milionů korun.

Bez dotace se vedení města do stavby pouštět nechtělo. Žádat o evropské peníze se ovšem muselo už podruhé, protože první pokus loni nevyšel.

Ještě v srpnu se na radnici mluvilo o tom, že tramvaje k areálu univerzity budou jezdit snad už koncem roku 2018. Teď už zástupci radnice zmiňují letopočet 2019, ale také rok 2020.

Prodloužení tramvajové trati z Klatovské třídy o zhruba 1,7 kilometru na Borská pole přitom patří k hlavním programovým prioritám vedení radnice ve volebním období 2014 až 2018.

Primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD přiznal, že plány loni nabraly skluz. „Projekty se ještě upravovaly, aby splňovaly kritéria dotačního programu,“ uvedl.

Náměstek primátora Pavel Šindelář problémy vysvětloval náročností žádosti o dotace. „Dotační programy jsou celkem složité. První žádost neměla všechny náležitosti, takže jsme to zopakovali,“ prohlásil.

Náměstek uvedl, že nyní se rozbíhá soutěž na výběr dodavatele stavby. „A pokud budu hodně optimistický, v dubnu budeme mít vysoutěženo,“ sdělil Šindelář. Pak by podle něho samotná stavba mohla začít v době letních prázdnin.

„Stavba není složitá a tak za rok by mohlo být hotovo,“ odhadoval primátor Zrzavecký.

Prodloužení tratě vyjde na 600 milionů korun

Most, po kterém mají tramvaje přejíždět dálniční přivaděč, je hotový, ale musí se upravit Kaplířova ulice a její křižovatka s Klatovskou třídou. Náměstek Šindelář ovšem odhaduje, že stavba potrvá déle, než předpokládá primátor.

„Tak dva roky,“ řekl. To by tedy znamenalo, že tramvaje po nových kolejích pojedou až v druhé polovině roku 2020.

Stavba má stát zhruba 600 milionů a přibližně 370 milionů může město získat z dotace. „Ta však není nároková a jsou poměrně dlouhé lhůty od podání žádosti do jejího přidělení. Je to zhruba deset měsíců nejistoty, jak to vlastně dopadne,“ sdělil Šindelář.

V pracovní den dojede na Borská pole 6 300 cestujících

O výstavbě tramvajové trati na Borská pole se na plzeňské radnici mluví od počátku tisíciletí. Už v roce 2003 se projekt dostal na první místo, když politici vybírali projekty důležité pro další rozvoj města. Prodloužení tramvajové trati na Borská pole má pomoci vyřešit nedostatečnou obsluhu oblasti o rozloze zhruba 350 hektarů veřejnou dopravou.

V průmyslové zóně pracují tisíce lidí a další tisíce představují studenti a zaměstnanci univerzity. V lokalitě navíc přibývají obchodní centra i bytové domy. Veřejnou dopravu v oblasti dosud zajišťují autobusové a trolejbusové linky.

Nejvíc cestujících se koncentruje na zastávkách veřejné dopravy poblíž křižovatky Klatovské třídy a Kaplířovy ulice, kde je dnes konečná tramvajové linky číslo 4.

Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v době od 5 do 21 hodin v jednom směru je zhruba 6 300. Většina cestujících musí na cestě kombinovat několik spojů.