VIDEO: Převozníci v Darové trhnou rekord díky uzavírce Dolanského mostu

„Běžně za celý rok převezeme kolem deseti tisíc aut a patnáct tisíc lidí. Letos zřejmě padne historický rekord,“ porovnal čísla starosta Břas Miroslav Kroc.

Přívoz provozuje obec. Za převezení osobního auta přes vodu vybírají dvacet korun, desetikorunu za každého člověka.

Tenhle nepříliš obvyklý způsob přepravy teď častěji využívají lidé z Rokycanska kvůli uzavírkám mostů v okolí. Loni byl zavřený most v Liblíně, letos v Dolanech u Plzně.

Jedním z trojice převozníků je František Triner. Odhaduje, že ráno a dopoledne mezi oběma břehy převezou kolem padesáti automobilů, odpoledne i třeba devadesát.

„Odpolední špička je určitě silnější. Když jedou lidé z práce, málokdo riskuje jízdu přes Plzeň, aby tam stál v kolonách. Když jedou ráno na šestou do práce, zřejmě to bývá v Plzni volnější,“ popisuje převozník, zatímco s prámem míří přes řeku k protějšímu břehu. Přijela tam dvě auta.

Prám přetahuje takzvaná kočka, což je elektromotor na silném ocelovém laně upevněném nad řekou. Od motoru vede lano k prámu. Jeho správné natočení navíc jistí řetěz natažený pod hladinou.

Jakmile prám přirazil k břehu, převozník jej speciálními pákami zachytil k nájezdovému můstku. Až pak dal pokyn řidičům, aby na prám najeli s auty, nebo z něj vyjeli na břeh. Jízda přes Berounku trvá necelou minutu.

Rekonstrukce Dolanského mostu (22. května 2018)

VIDEO: Po Dolanském mostu auta neprojedou, začíná jeho rekonstrukce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S některými řidiči se převozníci vídají i dvakrát denně. „Překvapilo nás, kolik lidí si koupilo celoroční permanentku. Dříve jezdil prám od osmi hodin ráno. Abychom vyšli vstříc lidem, kteří jezdí do práce na šestou, letos je přívoz v provozu každý den od pěti ráno do osmi hodin večer. Museli jsme přijmout do služby třetího člověka. Víc peněz vybereme, ale vyšší jsou i náklady. Abychom podpořili cykloturistiku, kola převážíme zdarma,“ řekl Kroc.

Největší nápor skončí v druhé polovině listopadu, kdy by stavbaři měli dokončit opravu mostu u Dolan.