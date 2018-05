Po Dolanském mostě dnes naposledy. Čeká ho půlroční rekonstrukce

Pověřený šéf Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Jiří Velíšek řekl, že rekonstrukce devadesát let starého mostu se nemůže dělat za částečného zachování provozu, protože stavbaři budou odbourávat celou jeho vrchní část.

„Náhradní přemostění v blízkosti současného mostu není možné kvůli širokému zátopovému území, ve kterém je nutné zachovat průtočnost,“ vysvětlil Velíšek.

Oficiální objízdná trasa je přes Chrást, Plzeň a Zruč-Senec do Dolan. Opravovaný úsek je dlouhý 203 metrů, objížďka z jedné strany mostu na druhou měří 20 kilometrů. Kdo se po ní vydá v ranní nebo odpolední špičce, musí v Plzni počítat s uvíznutím v kolonách.

„Podle situace budou na Jateční třídě častěji i policisté. Silnice ale není nafukovací,“ uvedl vedoucí dopravních policistů v Plzni Vladimír Divok.

Alternativními objížďkami jsou cesty přes Nadryby nebo Darovou, kde fungují přes řeku Berounku placené přívozy, a pak se řidiči vrátí přes Břasy, Smědčice a Chrást.

Cesta přes Nadryby je dlouhá asi 25 kilometrů, podle webových stránek obce je přívoz v provozu od 8.30 do 18.30 každý den.

Cesta přes Darovou je asi o tři kilometry delší. Tamní přívoz má ale nyní rozšířenou provozní dobu už od páté hodiny ráno do osmé hodiny večer, a to včetně víkendů. Přívoz provozuje město Břasy. Starosta Miroslav Kroc řekl, že se na prámu střídají převozníci ve dvou směnách.

„Ceník zůstává stejný, osobní auto za 20 korun, osoba za 10 korun, jízdní kolo zadarmo. Na prám se vejdou dvě osobní auta, jedním směrem jsme za hodinu schopni převézt 24 vozů. Lidé si tak sami mohou spočítat, jak dlouho budou na přívoz čekat podle počtu aut před nimi,“ vysvětlil starosta.

Opravený most bude mít širší vozovku i chodník

Už v loňském roce přes Darovou vedla jedna z objízdných tras opravovaného mostu v Liblíně. „Loni přívoz převezl asi 10 tisíc vozidel a 20 tisíc osob,“ řekl starosta Kroc.

Kousek od Dolanského mostu je oblíbené vodácké tábořiště.

„Že tu po odbourání mostovky bude větší klid je slabá náplast. My všichni, co v tábořišti pracujeme, jsme z druhého břehu a máme z té strany i spoustu štamgastů. Tady se u piva teď o ničem jiném nemluví. My si přes řeku přejedeme na malé loďce, pak musíme mít na každém břehu jedno auto. Přes Plzeň to není špatná cesta, ale když pojedete ráno, zůstanete v koloně už na Bílé Hoře a jste v ní nejméně čtvrt hodiny. Když jedete odpoledne zpátky, jste v další koloně na ucpané Jateční,“ řekl provozovatel tábořiště František Bock.

Vodáci bez problémů dojedou do tábořiště autem i po dobu opravy mostu po silnici z Chrástu. Bock se obává, že někteří vodáci přesto pojedou Berounku z míst níže po proudu.

Silničář Jiří Velíšek řekl, že most z roku 1928 rekonstrukci nezbytně potřebuje. „Nic nemůže sloužit věčně. Po půlroční rekonstrukci bude zase sloužit dalším generacím,“ prohlásil Velíšek.

Rekonstrukce mostu potrvá šest měsíců. Bude mít širší vozovku i chodník, vše bude stát 45 milionů korun.