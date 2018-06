Kraj posílá miliony sušické nemocnici, pomůže zajistit nonstop ošetření

Zástupci krajské samosprávy nicméně považují tento krok za nesystémový. Zdůrazňují, že se hasí akutní potíže jen na půl roku a nijak se neřeší problém se zajištěním provozu v nemocnici.

Někteří tvrdí, že zařízení nemůže delší čas z ekonomických i personálních důvodů udržet dosavadní nabídku zdravotní péče.

Nejdřív musela letos pro peníze na zachování nepřetržité ambulance na chirurgii sáhnout do své kasy radnice v Sušici. Zaplatila šest milionů korun.

Teď hejtmanství posílá 5,1 milionu, aby městu kompenzovalo výdaje na péči v nemocnici, kterou provozuje společnost Penta. Ta přitom podle politiků neplní nájemní smlouvu, když nezajistila chod lůžkového oddělení na chirurgii ani nepřetržitou chirurgickou ambulanci.

Podle vyjádření hejtmana Josefa Bernarda z ČSSD chce vedení kraje dál se sušickou radnicí o budoucnosti tamní nemocnice jednat. A připouští, že jedním z možných řešení je její začlenění mezi nemocnice spravované krajem.

Zástupci Sušice městskou nemocnici pronajali, když před lety kolaboval její provoz a město nebylo schopné zajistit personál. Spásu vidělo v pronájmu.

Nejprve to bylo společnosti Nemos. Starosta Petr Mottl si liboval, že soukromá firma zajistí personál a město bude z pronájmu jen inkasovat. Jenomže personál ani provoz v původním rozsahu se už potom zabezpečit nepovedlo a Nemos spolkla Penta.

Udělení dotace je v zájmu veřejnosti, tvrdí zástupci ČSSD

Tisíce lidí na Sušicku proto podepsaly petici s požadavkem na obnovu provozu na chirurgii. Nepřetržitou ambulanci se podařilo rozjet až po tom, co letos město poslalo miliony na zaplacení personálu.

Proti udělení krajské dotace se v pondělí stavěla opozice. Šéf zdravotnického výboru kraje Petr Vanka z ANO upozornil, že výbor udělení dotace nedoporučil. „Částka 5,1 milionu se zdála příliš velká,“ zdůvodnil Vanka.

Richard Pikner z TOP 09 dotaci označil ze nesystémový krok. Navrhl postupovat jako při zajištění chirurgické ambulance na Tachovsku. O tu se do 21 hodin stará nemocnice v Mariánských Lázních a kraj přispívá částkou 1,2 milionu. Stejnou sumu tam posílá hejtmanství Karlovarského kraje.

Jan Volný z ANO připomínal, že sušickou nemocnici provozuje soukromá firma. „Pomáháme městu, které uzavřelo nešťastnou smlouvu a ta není plněna,“ zdůraznil.

Zástupci ČSSD dotaci obhajovali a zdůrazňovali, že je to v zájmu veřejnosti. „Jsem pro dotaci. Je to hlavně pro občany Sušicka. Není to ale systémové a bude třeba změnit systém fungování nemocnice,“ prohlásil Jan Látka z ČSSD. Že nad fungováním nemocnice v Sušici jsou otazníky, připouštěl po schválení dotace zástupci hejtmanství i starosta Sušice Petr Mottl.

„Na systémovou změnu je třeba víc partnerů. Dotčené obce, kraj, zdravotní pojišťovny a provozovatele. To je nad mé síly. Je potřeba se k tomu vrátit a mohl by se toho ujmout Plzeňský kraj jako garant,“ uvedl starosta. Tvrdí, že řešení by měla předcházet odborná diskuse.

V Sušici se může udržet jen základní péče, domnívá se primář

Richard Pikner z TOP 09 po schválení dotace upozornil, jaké může mít krok důsledky. Uvedl, že pokud si nyní nějaké město dohodou zajistí služby lékařů, může se dožadovat dotace od kraje a poukazovat na to, že Sušice peníze dostala.

Upozornil, že krajem dotovaná nemocnice v Sušici může začít přetahovat zaměstnance krajské Klatovské nemocnici.

Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková z ČSSD dotaci pro Sušici na provoz nemocnice označila za lakmusový papírek, který teprve ukáže, jak se v provozu zařízení osvědčí. Richard Pikner, který pracuje jako primář v Klatovské nemocnici se domnívá, že v Sušici se může do budoucna udržet jen základní lékařská péče.

„Je třeba tam udržet ošetření běžných drobných úrazů, aby se nekomplikované zákroky mohly řešit na místě,“ uvedl. Pikner si myslí, že ve složité situaci sušické nemocnice se odráží nedobrá manažerská rozhodnutí zástupců města v minulosti.