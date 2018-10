Komplikace pro historické vlaky, do nového tunelu nesmí parní lokomotivy

V polovině listopadu projede nejdelším železničním tunelem v České republice první vlak. Cestující to jistě ocení, protože souprava zdolá trasu z Plzně do Rokycan až o deset minut dřív než nyní.

Těžkou hlavu z nového tunelu ale mají nadšenci, kteří v Plzni udržují při životě historické parní lokomotivy. Podle nejnovějšího rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty nesmí vjet do tunelu u Plzně roztopená parní lokomotiva, která vlastní silou táhne vlak.

„Parní lokomotiva s provozuschopným kotlem a ohněm na roštu smí do tunelu vjet pouze za podmínky, že nebude vyvíjet tažnou sílu,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová. Rozhodnutí je součástí i oficiálního platného dokumentu Prohlášení o dráze celostátní a regionální.



Zbyněk Mikudík je topičem historické parní rychlíkové lokomotivy s přezdívkou Šlechtična, kterou opečovávají nadšenci z plzeňského Iron Monument klubu.

„Pokud nebudeme smět vlastní silou projet tunelem, bude to pro parní historické vlaky velká komplikace. Budeme si muset pronajímat dieselovou nebo elektrickou lokomotivu, která vlak vedený parním strojem tunelem protáhne. Připojení a odpojení další lokomotivy od historické soupravy může znamenat při jedné cestě až hodinové zdržení a navíc budeme platit za pronájem pomocné lokomotivy a jejího strojvůdce. Jízdy historických vlaků z Plzně na Prahu, kam jezdíme často, budou o tisíce korun nákladnější,“ popsal Mikudík.

Historici ve svých sbírkách nemají žádnou vlastní dieselelektrickou nebo elektrickou lokomotivu, která by parní vlak tunelem protáhla. Navíc parní vlak není možné jen připojit k jinému běžnému vlaku, který bude tunelem pravidelně jezdit.



Protože po zprovoznění obou tubusů 4 150 metrů dlouhého tunelu u Plzně stavbaři vytrhají koleje na současné trati mezi Plzní a Chrástem, nebude pro parní lokomotivy k dispozici nejjednodušší náhradní trasa pro objetí tunelu.



„Musíme brát v úvahu, že Šlechtična je velká rychlíková parní lokomotiva. Po kolejích je teoreticky nejkratší možná alternativa pro cestu z Plzně do Rokycan mimo tunel jízda z krajské metropole do Nezvěstic a pak po lokální trati přes Mirošov do Rokycan. Jenže na lokální trať Šlechtična nemůže, jsou tam velké výškové rozdíly i malé poloměry oblouků, na které není stavěná. Neprojela by je,“ krčí rameny Zdeněk Mikudík.

Zatím do všech železničních tunelů v České republice parní lokomotivy mohou jezdit vlastní silou. Dokonce i do tunelů takzvaného Nového spojení v Praze, nebo i do tunelu u Hořovic na trati Praha – Plzeň.



Nadšenci se chlubí lokomotivou, kterou roztápí osm hodin (9. 5. 2010)

VIDEO: Nadšenci se chlubí historickou lokomotivou, kotel roztápí osm hodin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Mrzí nás, že nikdo při projektu tunelu nevzal parní lokomotivy v úvahu. Probíhalo sice připomínkové řízení, do něhož jsme však nevstupovali, neboť jsme po celou dobu stavby tunelu byli informováni, že bude parním lokomotivám umožněn průjezd sníženým výkonem a rychlostí. Nyní bylo bohužel rozhodnuto projíždění parních lokomotiv vlastní silou neumožnit,“ řekl Mikudík.



Správa železniční dopravní cesty uvedla, že historici od nich dostávali informace, jaká omezení budou platit pro parní vlaky v novém tunelu. Radka Pistoriusová řekla, že teprve až po zprovoznění obou tubusů budou moci v tunelu u Plzně prověřovat možnost jízdy činné parní lokomotivy.

„Je to s ohledem na veškerá protipožární opatření v tunelu, v němž budou bezpečnost hlídat i čidla a kamery. První prověřování se připravuje do tunelu u Plzně na začátek příštího roku,“ vysvětlila Pistoriusová.

Nadšenci do záchrany parních lokomotiv nechtějí podle svých slov připravit veřejnost o atraktivní jízdy historických vlaků. Teď propočítávají, o kolik se prodlouží a prodraží tradiční jízdy vlaků s parní lokomotivou z Plzně na Karlštejn nebo Křivoklát, když budou potřebovat k průjezdu tunelem ještě jednu lokomotivu navíc pro protažení parního vlaku.

„Když pojede Mikulášský vlak z Plzně do Holoubkova, podle hrubých odhadů se jízda protáhne asi o dvě hodiny a náklady budou minimálně o 15 tisíc korun navíc, jestli to bude vůbec stačit,“ zhruba odhaduje Mikudík.



Omezení pro parní lokomotivy ale není jediná věc, se kterou musejí dopravci ve čtyřkilometrovém tunelu mezi Kyšicemi a Plzní počítat. Z prohlášení o dráze vyplývá, že do tunelu budou smět vjíždět vlaky osobní dopravy jen s vozy, které mají uzavřený systém WC.

V případě průjezdu vlaku se staršími vagony, kde jsou odpady z toalet otevřené a exkrementy padají přímo do kolejiště, budou muset osádky vlaků zaručit, že po dobu jízdy tunelem nebudou cestující používat sociální zařízení.

První vlak s cestujícími by měl jižním tubusem tunelu projet 15. listopadu. Oba tubusy začnou vlaky využívat nejpozději od 9. prosince, kdy začne v České republice platit nový jízdní řád.

Prošli jsme nejdelší železniční tunel v Česku (21. září 2018)