Policie žádá obžalovat muže, který kvůli Tereze H. hrozil Pákistánu terorem

Podle Jaroslava Ibeheje z Národní centrály proti organizovanému zločinu mladý muž z Bulharska přechodně pobývající na území České republiky zaslal na počátku letošního roku SMS z mobilního telefonu pákistánské satelitní televizní stanici.

„Zpráva obsahovala pohrůžku teroristickým trestným činem,“ uvedl Ibehej.

Následující den pak dotyčný mladík podle kriminalistů poslal e-mail jednomu pákistánskému deníku. Tato zpráva také obsahovala hrozbu teroristickým činem. „ Zpráva byla uveřejněna a následně převzata některými českými médii,“ doplnil Ibehej.

Ve výhružném e-mailu mladík o sobě tvrdil, že je Čech. Požadoval, aby pákistánské úřady propustily zadrženou Terezu H. a posadily ji do letadla směřujícího do České republiky.

Uvedl také telefonní číslo, na které mu má mladá žena zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak nestane, hrozil pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristických útoků.

Cizince kriminalisté zadrželi letos v lednu v Plzni a soud ho poslal do vazby. Obviněný s policisty spolupracoval a k odeslání zpráv se přiznal. Hrozí mu vězení od tří do dvanácti let.

Češku Terezu H. z Uherského Hradiště zadrželi celníci v pákistánském Láhauru letos 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V jejím kufru našli devět kilogramů heroinu.

Zatčení Terezy H. v Pákistánu (15. ledna 2018)