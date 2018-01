Za výhrůžkami terorem po chycení Češky v Pákistánu je zřejmě mladík z Plzně

Policie je na informace o zásahu v Plzni skoupá. „Mohu potvrdit, že jsme zadrželi muže narozeného v roce 1997. Okolnosti případu prověřujeme a nebudeme se k němu blíže vyjadřovat,“ uvedl krajská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Policie dál na případu pracuje. Podle zjištění iDNES.cz shromažďuje důkazy, zda je zadržený skutečně tím, kdo před několika dny poslal do Pákistánu výhrůžný e-mail. Zjišťuje, kde získal kontakty, zda a jak vše plánoval.

O výhrůžném e-mailu informoval list Daily Pakistan. Napsal, že v e-mailu muž o sobě tvrdící, že je Čech, požaduje, aby byla zadržovaná propuštěna a posazena do letadla směřujícího do České republiky. Uvádí také telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak nestane, hrozil pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristických útoků.

Celníci zadrželi Češku Terezu H. v Láhauru 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V jejím kufru našli devět kilogramů heroinu. Dívka pocházející ze Zlínského kraje zpočátku tvrdila, že do Pákistánu jezdila fotit jako modelka.

V tamní vazbě čeká, co bude dál.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.