Fakultní nemocnice chystá přestavbu za dvě a půl miliardy korun

Podle ředitele Fakultní nemocnice v Plzni Václava Šimánka je nejblíže přestavba urgentního příjmu areálu na Lochotíně. „Začínáme v polovině října u vchodu C, kde je úrazová ambulance. Vznikne tam velký urgentní příjem, abychom zlepšili odbavování pacientů,“ popsal Šimánek investici za 90 milionů korun.

V uplynulých dnech schválilo ministerstvo financí i ministerstvo pro místní rozvoj výstavbu psychiatrické kliniky za 340 milionů korun (psali jsme zde). „Musíme vysoutěžit zhotovitele, počítáme s tím, že cena bude díky soutěži nižší,“ řekl Šimánek. Stavět by se mohlo na přelomu letošního a příštího roku. Záležet bude na počasí.

Poradou ministra zdravotnictví prošel podle Šimánka i plán výstavby chirurgického pavilonu, který patří do desítky strategických investic v českém zdravotnictví. „Z těchto vládních projektů je pavilon první investicí, která prošla. Teď záměr poputuje na ministerstvo financí,“ poznamenal Šimánek k investici za zhruba dvě miliardy korun.

Podle primáře hematoonkologického oddělení Pavla Jindry finišuje i příprava Obláčku nad Plzní. Bude to dvoupatrová nástavba nad osmým patrem největšího pavilonu nemocnice.

Zvláštností a zároveň zádrhelem plánu, kvůli kterému se záměr léta odsouval, je to, že výstavba na státní budově bude hrazena ze soukromých peněz dárců. Shromáždil je Český národní registr dárců kostní dřeně. „Vybrali se peníze od lidí dobré vůle a bylo zodpovědné něco jim za ně postavit,“ uvedl Jindra.

Podle něj projekt pozdržel protikorupční boj, kvůli kterému se v Česku mnoho lidí bojí rozhodovat. „My bychom mohli pavilon postavit na zelené louce, ale v komplexu nemocnice je to s ohledem na komfort pacientů lepší,“ vysvětlil Jindra s tím, že nikdo nechce nic ukrást, ale jen využít státní střechy ke stavbě komplexu, který zlepší podmínky pro léčení nemocných.

Obláček nad Plzní bude stát více než 150 milionů korun

„Všechny administrativní náležitosti ze strany fakultní nemocnice jsou hotové, teď se věc řeší na ministerstvech financí a zdravotnictví. Pak by měla projekt schvalovat vláda. Naší snahou je, aby se vše stihlo do voleb. Vypadá to nadějně, už se řeší jen technické detaily,“ uvedl Jindra.

Financování stavby od architektky Evy Jiřičné za více než 150 milionů korun je podle něj připravené včetně stavebního povolení. Sídlit v něm bude také největší český registr dárců kostní dřeně (více o Obláčku nad Plzní od architektky Jiřičné čtěte zde).

„Budeme muset trochu upravit projekt, měnit se budou hlavně zdravotnické technologie, které rychle zastarávají, dispozice stavby ne,“ podotkl Jindra. Ten by byl rád, kdyby stavba odstartovala v příštím roce.