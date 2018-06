Michal Dlouhý zkouší Cyrana v noci, jeho premiérou začne divadelní léto

„Cyrano je čistý chlap s velkým srdcem. Myslím si, že každý by chtěl vystupovat jako on. Být čestný, vtipný, umět milovat, chovat se k ženě, umět odpouštět a pomáhat přátelům. Cyrano je obrovský charakter. Bohužel má smůlu, že vypadá tak, jak vypadá,“ říká představitel titulní role Michal Dlouhý. Divákům se v premiéře představí v Proluce v Křižíkových sadech v sobotu od 20.30 hodin.

Režisérem inscenace je plzeňský rodák a člen Divadla na Vinohradech Ivan Řezáč. „Cyrano je jedna z krásných klasických her. Téměř každý herec podvědomě touží si v něm zahrát. A nezáleží, zda ztvární hlavní nebo vedlejší roli. Všechny jsou napsané skvěle. Jsem proto velice rád, že mne Vilém Dubnička společně s Michalem Dlouhým oslovili a já se mohu podílet na inscenaci pro plzeňský festival,“ vysvětluje Ivan Řezáč.

V současné době vrcholí přípravy na sobotní premiéru.

„Máme pár dní na to, abychom Cyrana dostali do podoby, kterou můžeme představit. V pátek máme v plánu předpremiéru pro přátele a pozvané partnery festivalu. Abychom hráli v originálním světle, zkoušíme v noci. Někteří z herců v týdnu ještě vystupují ve svých divadlech, proto zkoušky začínají někdy až po půl desáté. Když se něco zasekne, můžeme končit až ve tři v noci,“ popisuje přípravy premiéry Vilém Dubnička, umělecký ředitel festivalu.

Festival má svá specifika. „Jsme sice divadelní léto, ale v noci může být pořádně chladno. Uvidíme také, jak nám bude přát počasí. Zkoušky ošidit nejde, takže hrajeme i v dešti. Dbáme ale samozřejmě na to, aby herci zůstali fit na samotná představení,“ doplňuje Dubnička.

Divadelní léto je proslulé pospolitou atmosférou, která panuje při přípravách inscenací.

- 30. 6. (premiéra), 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17. a 18. července. Začátek vždy ve 20.30 hodin Akvabely - od 22. do 25. července. Začátek vždy ve 20:30 hodin

- od 22. do 25. července. Začátek vždy ve 20:30 hodin Festival hereckých kapel - 28. července od 14 hodin

„Jsou zde herci z Plzně, Ústí nad Labem, Prahy i lidé z amatérských divadel. Zatím se zdá, že spolupráce funguje velice dobře. Teď jdeme do závěrečných zkoušek, kdy se pochopitelně dostavují emoce ve větší míře. Tak uvidíme, zda uvaříme něco, co bude divákům chutnat,“ doufá režisér.

„Máme zde skvělou partu. Jsem přesvědčený, že to bude krásné představení,“ věří Michal Dlouhý.

Svou nejslavnější hru Cyrano z Bergeracu představil Edmond Rostand v roce 1897. O rok později ji do češtiny přeložil Jaroslav Vrchlický. Plzeňská inscenace bude uvedena v oblíbeném překladu Jindřicha Pokorného z roku 1975.

„Když je krásný text, člověk má mnohem větší chuť do učení. Když se jej člověk učí sám, jde to těžce, ale na jevišti, v kontaktu s kolegy to díky melodičnosti veršů velice dobře naskakuje,“ vysvětluje Dlouhý.

Pro režiséra Ivana Řezáče znamená Cyrano návrat do Plzně. „Když jsem se rozhodl, že přijmu nabídku režie Cyrana, hrála v tom Plzeň jako mé rodiště důležitou roli. Před prázdninami se navíc chystám do penze. A toto by mohlo být krásné završení mé umělecké dráhy. Samozřejmě se ale také těším, jestli se dostaví spolužáci ze základky nebo z gymnázia. Navíc mám chalupu v Krchlebech u Staňkova, takže to mám do Plzně kousek,“ doplňuje Řezáč.

Velké dojíždění neplánuje ani Michal Dlouhý. „Ježdění z Prahy do Plzně se vyhnu. Mám bratrance ve Vejprnicích. Strávím u něj i s mojí rodinou část prázdnin a na představení to nebudu mít daleko,“ pochvaluje si Dlouhý.

Vedle Cyrana se diváci mohou třetí červencový týden těšit na čtyři reprízy inscenace Akvabely autora Davida Drábka v režii Viléma Dubničky. Divadelní léto uzavře 28. 7. Festival hereckých kapel.