S Cyranem na mě počkali, říká hlavní hvězda letošního divadelního léta

Jedenáctý ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem zahájil v první dubnovou středu prodej vstupenek. Hlavní hvězdou letošního ročníku je představitel Cyrana Michal Dlouhý.

„Moc se mi stýskalo po atmosféře představení pod širým nebem, která je zcela odlišná od té v kamenných divadlech,“ říká Michal Dlouhý.

Premiéra slavné dramatické básně Edmonda Rostanda se odehraje 30. června, v červenci bude mít Cyrano jedenáct repríz. Další červencové večery v Proluce, kde vyroste hlediště pro více než čtyři sta diváků, zpříjemní i čtyři reprízy loňské úspěšné tragikomedie Akvabely. Horkou novinkou na závěr pak bude 28. července Festival hereckých kapel.

„V posledních letech jsem se práci v létě vyhýbal, protože jsem se chtěl po sezoně naplno věnovat rodině. Letos to ale vyšlo tak, že děti budou na táboře a já si mohu dovolit jezdit do Plzně. Na druhý týden pak dokonce děti dorazí sem a poprvé v životě uvidí mé představení, protože všechna ostatní jsou mládeži nepřístupná,“ tvrdí s úsměvem herec Michal Dlouhý.

„Kamil Halbich, se kterým se v Cyranovi objevíme, mi vyprávěl o skvělé atmosféře, kterou Divadelní léto pod plzeňským nebem má. V koutku duše jsem doufal, že bych si zde mohl zahrát. Jsem nesmírně šťastný, že to vyšlo,“ dodal Dlouhý.

PROGRAM Cyrano - premiéra 30. 6.

reprízy: 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16. a 17. července Akvabely reprízy: 22., 23., 24. a 25. července Festival hereckých kapel - 28. července

Podle původních plánů se Cyrano měl v Plzni hrát už loni. „Pořadatelé mi ale volali na jaře a já věděl, že nemůžu na období zkoušek. Bylo mi to strašně líto. Oni ale byli tak zlatí, že tituly prohodili a loni zde uvedli Akvabely a s Cyranem na mne rok počkali. Moc mne to těší a děkuji jim za to,“ nešetří vděkem Dlouhý.

Na Cyranovi jej láká text i fyzická náročnost role. „Verš má obrovské kouzlo. Navíc, ač je to zvláštní, veršované texty se lépe pamatují. Připravujeme už také tělesné tréninky. Po slavném monologu následuje velká a náročná šermířská scéna. Moc se na to těším, protože se rád hýbu a v reálném životě mi na to bohužel nezbývá příliš času,“ doplňuje devětačtyřicetiletý herec.

Divadelní léto je největším open air divadelním festivalem v Plzeňském kraji a jeho návštěvnost se ustálila na osmi tisících diváků. Letos potrvá v Proluce v Křižíkových sadech od 18. června do 28. července.