Zubní pohotovost v Plzni nebude od ledna fungovat nonstop, chybí lékaři

8:59 , aktualizováno 8:59

Zubní pohotovost na poliklinice na Denisově nábřeží v Plzni už nebude od nového roku nepřetržitá. Ve všední dny se ordinační hodiny omezí od 18 do 24 hodin, o víkendech a svátcích od 6 do 18 hodin. Důvodem je nedostatek lékařů, kteří by službu vykonávali.