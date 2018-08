Dentisté chybí na venkově a v pohraničí, neláká je ani dotace od státu

Důvodem, proč chybí zubní lékaři na venkově a v pohraničí, je menší výnosnost praxe než ve městech, protože velká většina výkonů je takzvaně na pojišťovnu. Tedy bez doplatku pacienta.

„Naším cílem je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Problémem Česka podle něj není nízký počet zubních lékařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění.

Komise zřízená ministerstvem vytipovala oblasti, kde je výrazně zhoršená dostupnost zubní péče. Podle Vojtěcha brala v úvahu v největší možné míře i podněty občanů.

Zubaři, kteří slouží v Plzeňském kraji v pohraničí, tvrdí, že až půjdou do důchodu, náhradu bude těžké najít.

„Dotaci by proto bylo dobré využít na generační výměnu, tedy v případech, kdy mladý lékař bude ochotný převzít pacienty kolegy, který odchází do důchodu,“ popsala Taťána Jiřincová, která má ordinaci v Poběžovicích na Domažlicku.

Myslí si, že až bude zhruba za deset let odcházet do důchodu, její ordinace zůstane prázdná.

„My tu máme pacientů sice víc než ordinace ve městě, ale většina z nich chce být ošetřená na pojišťovnu. Životní úroveň, finanční možnosti a priority lidí jsou tu jiné než ve městech, kde si více lidí za péči rádo připlatí. Proto je o tamní praxe mezi mladými větší zájem,“ líčí Jiřincová.

„Kdo potřebuje ruch města, ten sem nepůjde. Kdo chce zbohatnout, ten sem také nepůjde. Dnešní mladí jsou vychováváni tak, že za kvalitní poctivou práci chtějí dostat adekvátní odměnu. Nejlépe jako na Západě. A mají na to právo. Řeknou mi, že za to, co dělám já, by tu nedělali. Když jich bude ve městě nadbytek, tak budou třeba rádi, že mohou jít pracovat do pohraničí, ale to není dnešní situace,“ dodává Jiřincová.

Podle lékařky z Nýrska by mladí uvítali nabídku bydlení

Potvrzuje to i zubařka Alena Opluštilová, která má ordinaci v Nýrsku na Klatovsku, sedm kilometrů od německých hranic. Láká do Nýrska mladé lékaře, aby se, jak říká, z nadbytku práce nezbláznila.

Nyní má ve firmě Pošumavská zubní dva mladé kolegy, kteří jsou tu dva roky po škole. Problém je ale v tom, že od roku 2012, odkdy Opluštilová v Nýrsku je, se u ní vystřídaly další dvě dvojice, které následně odešly. Jedna lékařka například do Prahy.

Dotaci od ministerstva ve výši 1,2 milionu korun na pět let, tedy 240 tisíc korun na rok, hodnotí tak, že to není částka motivační.

„Nastupující zubaře takzvaně nevytrhne. Jen tímto do pohraničí mladé nenalákáme,“ tvrdí Opluštilová. Podle ní je pro ně zajímavější například nabídka bydlení.

Byt od města je k dispozici právě v Nýrsku a jeden ze dvou mladých lékařů ho využívá, druhý dojíždí z Klatov. „Jen se modlím, aby si tady našli dívky a zůstali tu,“ říká Opluštilová, která prý při lákání měla výhodu, že učila v Plzni na lékařské fakultě a první dvě dvojice se rekrutovaly z jejích studentů.

Podle Opluštilové je velkou motivací pro nastupující zubařky například zaplacení chůvy, aby mohly nastoupit třeba jen na jeden, dva dny v týdnu ještě během mateřské.

„To jsem udělala já, nastoupila jsem na dva dny v týdnu, když bylo malému půl roku. Já jsem ale z Nýrska a rodiče mi kdykoli dítě pohlídali,“ svěřila se zubařka.

V pohraničí si zubaři velké peníze nevydělají

Vydělat v pohraničí velké peníze podle ní nejde. „To se týká jen zubařů, kteří se orientují v pohraničí na zahraniční klientelu,“ tvrdí Opluštilová. Ona sama, i když má do Německa tak blízko, německé pacienty nebere.

„Já jsem sociálně založená, je to navíc moje rodné město, nechci na úkor našich lidí ošetřovat Němce, protože místní by pak museli daleko dojíždět,“ vylíčila Opluštilová.

Němce neošetřuje ani Jiřincová. Důvodem je podle ní i to, že většina z nich vyžaduje péči pozdě odpoledne a o víkendech, aby si nemuseli brát v práci volno.

„V tu dobu se ale chci věnovat rodině,“ říká zubařka. Zároveň ale vnímá, že Němci jsou v případě některých lékařů důvodem, proč tu vůbec zůstávají.

Jak uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová, z Plzeňského kraje o dotace žádný z dentistů nepožádal.