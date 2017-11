Za vraždu manžela, který propadl hazardu, dostala žena deset let

„Milovaného manžela jsem chtěla jen postrašit, ne ho zabít.“ Tak plačící Vietnamka u soudu vysvětlovala, proč vzala nůž na ovoce a po hádce ho bodla o třináct let staršímu manželovi do levé části hrudníku.

Protože kuchyňský nůž s 11 centimetrů dlouhou čepelí prošel mezi žebry do plic, kde přeťal jednu z tepen, zraněný vykrvácel cestou do nemocnice, kam jej vezl soused.

Kvůli ochraně dvou malých dětí, které obžalovaná vychovávala společně s manželem, není možné o ženě zveřejnit bližší informace.

Tragický konflikt se stal letos 19. dubna před 19. hodinou v kuchyni bytu. Muž po večeři manželce řekl, že s ní potřebuje mluvit.

Muž propadl hazardu a ve Vietnamu chtěl prodat byt

„Věděla jsem, o co jde. Chtěl prodat byt ve Vietnamu, protože propadl hazardu a potřeboval splatit dluhy. O tom, že chce byt prodat, jsem se dozvěděla na oslavě asi deset dnů před tím od známých. Dokonce se chtěl se mnou nechat rozvést. Cítila jsem se strašně uražená a ponížená,“ popsala u soudu žena.

Pak se podle ní stalo to, kvůli čemu je před soudem. „Hrozně jsem se zlobila a asi jsem se plně nekontrolovala,“ uvedla drobná Asiatka, která podle svých slov věděla o manželových dluzích, které se vyšplhaly na 1,5 milionu korun.

Stalo se to hrozně rychle, popsala žena tragický okamžik

Vražedný nůž byl na stole na misce s ovocem. „Obešla jsem stůl. Došla jsem až k manželovi. Nůž jsem mu držela nad ramenem. On se ale nečekaně a prudce zvedl. Nepamatuji se, jestli jsem se rozmáchla. Stalo se to strašně rychle. Já i manžel jsme pak drželi nůž, který měl v těle. Já se bála, že když si ho vytáhne, ublíží mi. Nakonec se mi podařilo velkou silou vytáhnout nůž. Odhodila jsem ho do dřezu. Řekla jsem manželovi, že ho odvezu do nemocnice. Ať chvíli počká, že se převléknu. On ale odešel a odvezl ho známý,“ vypověděla obžalovaná.

Podle soudců ale neříkala celou pravdu. „Rána byla vedena velkou silou. Posudek znalců vylučuje, že by pouze držela nůž v ruce a manžel se na něj jednoduše řečeno nabodl,“ vysvětlil soudce Martin Kantor při vyhlašování rozsudku.

Žena se proti verdiktu odvolala

Ženě hrozilo deset až osmnáct let vězení. Soudci vysvětlili, že v trestu na samé spodní hranici sazby zohlednili její částečné přiznání, dosavadní bezúhonnost v České republice i nevhodné a nezodpovědné chování poškozeného vůči rodině.

K překvalifikování vraždy na zabití, za které soud může uložit trest mezi třemi až deseti lety, ale nebyly v tomto případě splněny zákonné podmínky.

„Žena sice jednala v afektu, ale čin nebyl spáchaný v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, případně v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného,“ citoval soudce podmínky, za kterých je možné smrt napadeného posuzovat jako zabití.

Odsouzená se proti verdiktu odvolala, státní zástupce Jakub Kubias si nechal lhůtu pro případné odvolání. Soud také ženě nařídil, aby vyplatila bratrovi zavražděného odškodnění ve výši 175 tisíc korun.