Žně v kraji začaly dříve, kvůli lokálním srážkám jsou výnosy rozdílné

Na Klatovsku, kde je sklizeno dvacet procent ploch obilovin, zatím vládne optimismus, výnos je prozatím vyšší než loni.

Na Nepomucku mají k radosti daleko, zemědělci tam kvůli nízkým výnosům nakupují ječmen od sousedů, aby měli čím krmit zvířata. Většina si navíc stěžuje na nedostatek sena.

„Kukuřice je na tom celkem dobře, myslím, že bude lepší než loni. Že bychom se ale v oblasti krmiv zahojili, to se říci nedá, protože o co budeme mít více kukuřice, o to budeme mít méně senáže, tedy jetelovin či trav,“ řekl Ondřej Kučera, agronom Meclovské zemědělské na Domažlicku.

Ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová uvedla, že v okrese je sklizeno dvacet procent z celkové plochy 12 575 hektarů obilovin.

„Výnos je 5,1 tuny z hektaru, tedy o půl tuny víc než loni. Celkový výnos se ale odhaduje špatně, protože kombajny začínají lepšími plochami,“ popsala Jandová.

Meclovská zemědělská má sklizenou celou 300hektarovou plochu ozimého ječmene, výnos je 4,5 tuny z hektaru, tedy o tunu méně než v loňském roce. „Loni sice bylo také sucho, ale ne úplně na jaře, kdy obiloviny potřebují nejvíce vláhy. Loni nám za duben spadlo 60 milimetrů srážek a letos jen 18 milimetrů,“ uvedl Kučera.

Pavel Raška, předseda představenstva Maňovické zemědělské na Nepomucku, řekl, že největší problém byl, že obilí kvůli dubnovému suchu neodnožilo, tedy nevytvořilo vedlejší stébla, což je předpoklad výnosu.

Někde jsou podle něj kvůli tomu porosty zaplevelené, protože když se obilovina nezahustila, na volných místech začaly růst plevele, které snižují výnos a zvyšují náklady na čištění obilí od zbytků plevelů a jejich semen.

Letos je málo sena, tvrdí zemědělec z Nepomucka

„Na Nepomucku se sucho hodně projevilo, protože déšť nás letos většinou obkroužil. Kvůli tomu máme výnos ozimého ječmene 3,2 až 3,3 tuny na hektar, loni jsme přitom měli 5,5 tuny. Abychom zajistili krmení pro zvířata, museli jsme ozimý ječmen koupit od sousedů,“ prozradil Raška.

V různých lokalitách je podle něj hodně odlišný výnos podle toho, kde spadly srážky.

„Na jednom poli s ozimým ječmenem jsme měli výnos 2,5 tuny, na druhém čtyři. Letos je taková situace po celé republice. Dříve jsme sklidili první pole a hned jsme věděli, jaký zhruba bude průměrný výnos,“ popsal Raška.

V době nedostatku srážek se podle něj stává mezi zemědělci doslova vědou správný výběr odrůdy. „Už víme, že se na určitá pole hodí určité odrůdy lépe odolávající suchu,“ dodal Raška.

Jistá je podle něj v zemědělství jediná věc, že nebude dostatek krmení pro dobytek.

„Nemáme nic na lukách, jetele zaschly, stejně tak i vojtěšky. Není seno, loni jsme ho měli dost, tak jsme třeba drobným chovatelům poníků, králíků, koz či koní seno prodávali. Letos nemáme ani pro sebe a asi ani nebude od koho koupit, protože všichni mají málo,“ řekl Raška, podle kterého problémy budou trvat i po žních.

„V takovém suchu máme totiž strach sít, protože když bude nedostatek vláhy pokračovat, řepky ani nevzejdou,“ dodal dlouholetý zemědělec.