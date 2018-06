Nový tunel zkrátí jízdu rychlíkem mezi Plzní a Rokycany o devět minut

MF DNES porovnávala současný a navrhovaný jízdní řád. Kolik lidé při cestě vlakem od prosince ušetří času? Dnes trať mezi plzeňským hlavním vlakovým nádražím přes Chrást na nádraží v Rokycanech měří 23 kilometrů.

Podle aktuálního jízdního řádu ji rychlík zdolá za 20 minut, osobní vlak potřebuje ještě o čtyři minuty více. S otevřením tunelu se trasa zkrátí o více než šest kilometrů.

Podle návrhu jízdního řádu bude cesta rychlíkem mezi Plzní a Rokycany trvat 11 minut, oproti současnému stavu se tak zkrátí zhruba na polovinu.

Osobní vlak, který bude stavět v Plzni-Doubravce, Ejpovicích a Klabavě pojede stejnou trasu asi 16 minut.

Místostarosta Rokycan Tomáš Rada věří, že po zkrácení doby jízdy bude vlak využívat při cestách mezi Rokycany a Plzní ještě více lidí.

„Vlak funguje už dnes. Když přijdete k nádraží, zjistíte, že kolem je už zaparkováno hodně aut, se kterými sem lidé přijeli ráno a odjedou k večeru, když se vlakem zase vrátí do Rokycan. Navíc už nejezdí tolik autobusů do okolních obcí, jak tomu bývalo. Město by kolem nádraží chtělo rozšířit kapacity pro parkování, aby to odpovídalo důležitosti přestupního uzlu,“ popsal místostarosta Rada.

Po otevření železničního tunelu na přelomu listopadu a prosince letošního roku budou vlaky zvládat trasu mezi oběma městy dvakrát rychleji než autobusy.

Z Plzně do Rokycan Dnes trať dlouhá 23 km

rychlíkem za 20 minut

osobním vlakem za 24 minut Od prosince 2018 trať se zkrátí na 17 km

rychlíkem za 11 minut

osobním vlakem za 16 minut

Dnes podle jízdního řádu jede autobus od plzeňského vlakového nádraží na autobusové nádraží v Rokycanech sousedící s tím vlakovým 22 minut. V ideálním případě. V jízdních řádech se nepromítají kolony v plzeňských ulicích, ve kterých se i autobusy ve špičkách pomalu sunou vpřed.

Práce na tunelu mezi Kyšicemi a okrajem Plzně stále běží naplno. V jižním tubusu stavbaři právě pokládají do speciálních betonových panelů kolejnice.

„Nejzásadnější je nyní pokládání pevné jízdní dráhy v jižním tubusu. Aktuálně je položeno něco přes kilometr,“ uvedl Petr Hybský ze společnosti Metrostav. Kamiony tam navážejí další a další panely.

Každý z tubusů je dlouhý 4 150 metrů. Po speciálních panelech budou moci v případě nehody jet záchranáři se svými auty do nitra tunelu.

Vjezdový portál u Kyšic je zvenku už téměř celý obestavěný drátěnými koši s kameny. U plzeňského portálu stavbaři vybetonovali čelní část jižního tubusu a rozebrali konstrukci s formou. U severního tubusu je čeká stavba konstrukce i betonování.

Rekonstrukce celého úseku trati mezi Plzní a Rokycany včetně nejdelšího železničního tunelu v republice bude stát kolem pěti miliard korun, samotný tunel více než dvě miliardy.

Vlaky budou moci v úseku jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Podle aktuálního harmonogramu by měl zhruba v polovině listopadu projet jižním tubusem první vlak.

