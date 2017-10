Lidé se symbolicky loučili s mostem nad přehradou, čeká ho velká oprava

S nápadem nasvítit most z roku 1901, na kterém stál historický motorák, přišel Jan Míkovec. Ten už jako kluk jezdil do chaty na břehu přehrady kousek od mostu.

„Most je moje srdcová záležitost, mám k němu vztah. Když mi bylo asi šestnáct, televize tam točila film a v noci měli most hodně nasvícený. Napadlo mě, že teď je nejlepší příležitost ho nasvítit a zdokumentovat s původní konstrukcí,“ popsal Míkovec.

Více než dva měsíce sháněl potřebná světla, domlouval s majiteli chat, aby jim umožnili světla a lasery připojit do jejich zásuvek s elektřinou. S kamarády vymýšleli, co všechno by mohlo lidi zajímat.

„Podařilo se nám z toho udělat společensko-fotografickou akci. Dcera s kamarádkou hrály na housle a příčnou flétnu, další kamarádky zpívaly. Myslím, že se to povedlo náramně, břehy byly obsypané lidmi. I když to byl stres, aby vyšlo počasí, aby se lidem nic nestalo, s předstihem jsme vše ohlásili, kam bylo zapotřebí. Přijeli i policisté na lodi. Byla to i pořádná makačka vše potřebné vynosit z aut, po stráni snést dolů k vodě, při dešti vše důkladně schovávat a po akci zase vynosit zpátky,“ popsal Jan Míkovec.

Podle dostupných informací byla kovová konstrukce mostu naposledy natřena barvou na začátku 70. let minulého století. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve svých plánech upozornila, že když nebude 210 metrů dlouhý most nad přehradou opravený, už příští rok by se na něm mohl zastavit provoz.

Rekonstrukce se měla uskutečnit už letos v létě, SŽDC s tím počítalo v plánu výluk. Vše ale zpozdil návrh člověka, který chtěl most prohlásit za kulturní památku (psali jsme zde). Ministerstvo kultury návrh odmítlo.

SŽDC nyní vyhodnocuje, která z přihlášených firem vyrobí novou mostní konstrukci, jež bude kopírovat tvar původního mostu. Nově má být u mostu i lávka pro pěší. „K podpisu smlouvy o dílo by mělo dojít zhruba do třiceti dnů,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Po železničním mostě začaly jezdit vlaky v roce 1901, má tři pole kovové příhradové konstrukce a na obou březích jsou kamenné opěry.

Původně byla novodobá dominanta krajiny 47 metrů nad hladinou řeky Mže. Po dokončení přehrady Hracholusky stoupla voda asi o deset metrů.

