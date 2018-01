Hudební ceny Žebřík slaví čtvrtstoletí, přijedou Olympic i Wohnout

„Budeme trochu bilancovat, takže jsme pozvali mimo jiné osobnosti, které jsou s historií Žebříku nějakým způsobem spojeny. Ale nemůžeme se pochopitelně jen ohlížet do minulosti. Žebřík bude opět především reflektovat aktuální dění na hudební scéně. Každopádně se z téhle akce stává díky její dlouhověkosti vícegenerační záležitost, kde se často potkávají rodiče se svými už dospělými dětmi,“ naznačil ředitel hudebních cen Jarda Hudec o slavnostním vyhlášení vítězů v DEPO2015.

Organizátorům se podařilo sestavit velmi reprezentativní program, v rámci něhož na pódiu zahrají legendární Olympic, Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, zpěvačka Lenny, které se v poslední době daří nejen na domácí, ale především na zahraniční hudební scéně, a také skupina Wohnout, jež v Plzni sály doslova vyprodává.

„Hudební nabídka Žebříku nemůže být tak velkorysá ve srovnání s možnostmi velkých vícedenních festivalů, ale opět se podařilo sestavit kvalitní line-up. Pochopitelně nebude chybět ani DJská stage i tradiční after party a zřejmě ještě vytáhneme z rukávu nějaké koncertní eso,“ upřesnil Hudec.

Nejen noví účinkující, ale i (skoro)noví moderátoři se budou na slavnostní večer připravovat. Tentokrát herce, moderátora a zpěváka Tomáše Hanáka bude doplňovat herečka a moderátorka Jitka Schneiderová.

Ti vystřídají populární dvojici Jakuba Koháka a Ivu Pazderkovou. „Budou skvělí, za to dám ruku do ohně. Jitka Schneiderová je velkou hudební fanynkou, která jezdí na Žebřík pravidelně. Moderuje minimálně tak dobře, jako když hraje, je to prostě živel. A Tomáš Hanák patří k Žebříku, jak známo, už minimálně sedm let. Máme se na co těšit. Také si ceníme skutečnosti, že vznikla další unikátní moderátorská dvojice výhradně pro Žebřík,“ vysvětlil Jarda Hudec.

Diváci budou moci program sledovat na velkých obrazovkách

Fanoušci mohou v rámci ankety hlasovat v průběhu ledna zcela libovolně na www.anketazebrik.cz, v únoru pak budou moci vybírat z již nominovaných hudebníků, kapel, filmů a dalších kategorií.

Během finálového večera 9. března budou v DEPO2015 oceněni vždy první tři interpreti a kapely v každé z devíti kategorií. Ceny pro vítěze i tentokrát připravuje známý sochař Václav Česák.

„Je pravděpodobné, že bude vyprodáno, takže chceme i těm návštěvníkům, kteří budou stát dále od pódia nebo třeba ve VIP lounge, umožnit kvalitní sledování programu na velkých obrazovkách. V DEPO2015, jehož prostory jsou zase o něco komfortnější a příjemnější, budeme mít k dispozici celý areál,“ doplnil Jarda Hudec.