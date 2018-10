Rokycanská nemocnice nemůže otevřít LDN, chybí zdravotní sestry

Původně poskytovala interna Rokycanské nemocnice šedesát lůžek. Jejich počet se však snížil téměř o polovinu a část oddělení se zavřela. Důvodem byl především nedostatek personálu.

Nevyužívaný prostor měl už koncem loňského roku fungovat jako léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Vedení zdravotnického zařízení však naráží na podobný problém, nemůže sehnat sestry. Otevření LDN je proto zatím v nedohlednu.

Opuštěné zázemí interny se už minulý rok opravilo. Teď se do něj na pět měsíců přesune plzeňský Hospic sv. Lazara. Zařízení, jež doprovází a stará se o umírající pacienty, totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce. V dubnu se opět vrátí do svých prostor.

Jaroslav Šíma stojící ve vedení Rokycanské nemocnice doufá, že do jara zaměstnance pro LDN najdou.

„Potřebovali bychom alespoň šest sestřiček. V optimálním případě devět. Když jsou dovolené nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti, nechceme, aby vznikaly přesčasy. Věřím, že se nám je povede sehnat,“ uvedl.

Využít možnosti projektu Ukrajina, po němž například sáhli ve Stodu na Plzeňsku, se Šímovi nezdá jako ideální řešení.

„Nedokážu si představit, že na stanici by fungovaly pouze zahraniční sestry, a to nejenom kvůli jazykové bariéře,“ zdůvodnil.

Ve Stodu projekt úspěch neměl. Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková potvrdila, že některé cizinky nakonec odešly do Prahy. Tamější nemocnice jim nabídly více peněz.

„Vedení zdravotnického holdingu, do něhož spadají Stod i Rokycany, už přijalo opatření, aby se odchody neopakovaly,“ konstatovala Stárková.

Co se týče zajištění lékařů pro budoucí LDN, podle Šímy je situace lepší. Tvrdí, že péči by zajistili stávající doktoři z interny a chirurgie. „Někteří nováčci k nám už nastupovali s tím, že přejdou do léčebny dlouhodobě nemocných,“ uvedl.

Na webových stránkách Rokycanské nemocnice se však nacházejí dva inzeráty, v nichž instituce hledá lékaře pro LDN. Oba primariáty ovšem už teď fungují v omezeném režimu právě kvůli nedostatku personálu.

Termín, kdy se nové oddělení s třicet lůžky otevře, zatím není jasný. „Jsem optimistka. Věřím, že se nám to podaří. Předpokládáme, že léčebna bude nabíhat postupně,“ sdělila krajská radní Stárková.

Rokycanskou nemocnici čeká kompletní rekonstrukce

Doplnila, že to ovšem není jediný zásah, jenž se v Rokycanské nemocnici chystá. Kraj totiž připravuje kompletní rekonstrukci objektu.

„V nejbližší době plánujeme opravit rehabilitaci, která se nachází v suterénu, a rozšířit ji ještě do přízemí. O tuto službu je stále větší a větší zájem,“ řekla.

Zda bude uvedené oddělení v současnosti fungující jako ambulantní disponovat též lůžkovou částí, v tuto chvíli není jasné. Připravená koncepce, která obsahuje několik variant, musí projít přes radu Plzeňského kraje. „Chceme z Rokycanské nemocnice vytvořit moderní zařízení, do něhož se vrátí zdravotníci a začnou ho více vyhledávat také pacienti,“ uvedla radní.

Podle Stárkové přijde první na řadu kotelna, která je v havarijním stavu. Opraví se zřejmě už příští rok. Pak nastanou větší změny.

„Nemocnice existuje už jednašedesát let. Je nutné nově udělat vodu, elektřinu, odpady. Dojde i na vzduchotechniku na operačních sálech. Potřebujeme budovu lépe zastřešit a zateplit,“ vyjmenovala další potřeby.

Protože vedení Plzeňského kraje zatím neschválilo finální podobu projektu, není známá přesná cena rekonstrukce.