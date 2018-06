V nemocnicích chybí sestry, situaci zachraňují pracovnice z Ukrajiny

Příliv ukrajinských sester začal loni v červenci a měl by dále pokračovat, protože v zařízeních chybí dalších zhruba čtyřicet sester.

„Sestry, které by se staraly o pacienty u lůžka, v Česku dalších deset let nebudou. Proto chceme jejich počet zvýšit, v současné době systém drží nad vodou důchodkyně,“ popsal člen představenstva firmy Nemocnice Plzeňského kraje a.s. a předseda představenstva Stodské nemocnice Alan Sutnar.

Podle něj sestry, které absolvují Střední zdravotnickou školu v Plzni, odcházejí skoro všechny do plzeňské fakultní nemocnice, nebo pokračují ve studiu a do krajských nemocnic nezamíří skoro žádná.

„Fakultní zařízení přijme i všechny sestry, které absolvují bakalářská studia a vyšší odborné školy v kraji,“ uvedl Sutnar. Podle něj zbývají ještě sestry, které vycházejí z klatovské a domažlické střední zdravotnické školy, ale ani ty nemíří do krajských nemocnic.

Sutnar vysvětlil, že v Klatovech začíná každý rok dvacet sester, do posledního ročníku jich jde tak devět a maturitu končí šest, v Domažlicích je konečný počet ještě nižší a z obou škol jde většina absolventů a absolventek do Německa nebo úplně mimo obor.

„Když nepřijmeme další sestry, ty zbývající budou přetížené a budou odcházet ještě více než dnes mimo obor. Doufám, že nám nedostatek lidí pomohou vyřešit sestřičky z Ukrajiny,“ popsal Sutnar.

V Polsku jsou zákony pružnější než v Česku

Ten se ale obává toho, že sestry z Ukrajiny zamíří raději do Polska, kde jsou zákony pružnější než v Česku. „Za chvíli už sestry na Ukrajině nebudou, protože dva miliony Ukrajinců a Ukrajinek jsou v Polsku, kde včas pochopili, že Ukrajince včetně sester do nemocnic potřebují,“ popsal Sutnar.

Podle Sutnara je výhodou ukrajinských sester to, že jsou kvůli špatným pracovním a finančním podmínkám na Ukrajině velmi motivované pracovat a vzhledem k podobné mentalitě jsou schopné přizpůsobit se našemu prostředí.

Sestry pro krajské nemocnice shání podle Sutnara pracovní agentura. „Jedná se o Ukrajince, kteří mají kontakty na Ukrajině. Pro nás by to bylo složité, protože neznáme místní podmínky. Agentuře jsme řekli: my chceme sestry a oni je sehnali,“ popsal Sutnar.