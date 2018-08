Ten řidič nás vytlačoval, říká kolega policisty souzeného za hrubý zákrok

Konflikt policistů v civilu s řidičem superbu Josefem V. se odehrál loni v září. Začal na opravovaném mostě v centru Plzně a vyvrcholil asi o kilometr a půl dále v křižovatce Karlovarské a Lidické ulice.

Tam policisté superb svým vozem zablokovali poté, co na ně jeho řidič zablikal kvůli nebezpečnému manévru.

Nejprve jeli v levém pruhu zúženém kvůli opravám. V pravém jel v superbu poškozený řidič.

„Chtěl jsem jet v pravém jízdním pruhu. V levém jela dodávka, nevešel jsem se tam. V tu chvíli na nás najelo vozidlo poškozeného a najíždělo na nás opakovaně svým pravým rohem. Vytlačoval nás z vozovky. Pak vjel před nás,“ popsal dnes u soudu šéf plzeňské zásahové jednotky Josef N.

„Pustil jsem výstražné zařízení, aby řidič zastavil. Chtěl jsem zjistit, kdo auto řídí. Chtěli jsme odvrátit další atak. Každý týden na poradě slyšíme o činech pod vlivem návykových látek. Probliklo mi hlavou, že to může být podobný případ,“ vysvětlil Josef N.

Dále uvedl, že policejní vozidlo v civilním provedení používají tři roky a jiní řidiči jim běžně po zapnutí zvukového zařízení uhýbají.

Jenže třiapadesátiletý řidič Josef V. tvrdí, že tehdy odmítal zastavit, protože nedokázal určit, odkud siréna zní.

„Zahlédl jsem na mercedesu modré světlo a nápis ‚Stop‘. Nevěděl jsem ale, že to jsou policisté. Měl jsem strach, že když zastavím, zmlátí mě,“ vysvětloval Josef V.

Když pak houkající vůz jel vedle něj, stáhl okénko a chtěl vidět policejní odznaky. Navrhl, že zajedou na čerpací stanici, ale tu minul.

Na další křižovatce pak policisté superb zablokovali. Z mercedesu podle Josefa V. vystoupil Slavotínek s pistolí v ruce. Než k němu došel, schoval ji pod bundu a začal šoférovi vulgárně nadávat.

Konflikt mezi policisty a řidičem v Plzni (5. října 2017)

VIDEO: Řidič problikl policisty v civilu, vytáhli na něj zbraň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nadávky Slavotínek u soudu přiznal. „Mrzí mě to, nemělo se to stát,“ řekl policista. Popřel ale, že by Josefa V. fyzicky napadl.

Řidič superbu tvrdí opak. „Vyrazil mi mobil z ruky a pak měl vzal do kravaty. Trvalo to snad čtyři vteřiny. Pak přišel druhý policista a v ruce měl průkaz. Vzápětí se situace uklidnila a já vystoupil z auta,“ vypověděl šofér.

U soudu zazněl také záznam rozhovoru advokáta Ronalda Němce s poškozeným řidičem. Němec svému klientovi řekl, že má dobrého kamaráda na Generální inspekci bezpečnostních sborů, který velí všem operacím.

Před soudem ale odmítl specifikovat, kdo tím kamarádem je. Dodal, že ho nakonec nekontaktoval.

Rozsudek v případu zatím nepadl. Slavotínkovi hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby až pět let vězení.

Zástupce šéfa policejní zásahové jednotky u soudu (21. srpna 2018)