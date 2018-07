Svíticí vesta i rukavice, speciální boty. Novinky zvýší bezpečnost práce

Výstražná vesta s aktivním osvětlením se na první pohled neliší od těch běžných. Zásadní rozdíl ale je, že vesta je vybavená aktivním liniovým osvětlovacím systémem se čtyřmi LED diodami jako světelnými zdroji.

„Liniové světlo je ve tmě lépe vidět než světlo bodové. Naším hlavním přínosem jsou ale především flexibilní fotovoltaické panely, umístěné na zadní části vesty, které dobíjí akumulátor pro napájení osvětlovacího systému,“ vysvětluje Radek Soukup z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Na vývoji ochranných pomůcek spolupracovali s firmami Applycon a Holík International.

Díky akumulátoru, který je v náprsní kapse a je odnímatelný, vydrží vesta mimo dosah slunečního záření svítit přibližně dvacet hodin.

Důležitou bezpečnostní funkcí je také signalizace nouzového stavu. Na nebezpečí lze upozornit stisknutím tlačítka na řídicí jednotce v kapse vesty. Nouzový stav je pak signalizován blikajícím světlem, což je užitečné například v hlučných provozech.

„Zajištění bezpečnosti pomocí aktivního osvětlení je v současnosti celosvětový trend a zabývají se jím významné firmy s globální působností,“ říká jednatel společnosti Applycon Milan Baxa.

Cena vesty by se podle konfigurace měla pohybovat od jednoho do dvou tisíc korun. Na trh by měla přijít ještě v letošním roce.

Další z pomůcek z dílny plzeňských vývojářů jsou rukavice s integrovaným osvětlením.

„Jejich široké uplatnění předpokládáme například v automobilovém průmyslu. V mnoha případech zde dělník při práci musí mít obě ruce volné, ale zároveň si potřebuje posvítit. Když má čelovku nebo jinou svítilnu, stíní si rukama. Díky LED diodám integrovaným v rukavicích se tomuto problému vyhne,“ vysvětluje Radek Soukup.

Třetí pomůckou, kterou výzkumníci z RICE pomohli vyvinout, jsou boty chránící před krokovým napětím.

„Boty mohou pracovníka upozornit na výskyt nebezpečného jevu, který vzniká v okolí na zem spadlých drátů vysokého napětí nebo například při úderu blesku. Při chůzi směrem k nebezpečnému místu vzniká mezi nohama současně se dotýkajícíma země nebezpečné dotykové napětí. Podle normy je pro člověka přípustná hodnota 50 voltů na jeden metr. Boty dokáží vyhodnotit její překročení a akusticky a vizuálně dají uživateli signál, že se musí vzdálit od nebezpečného zdroje,“ popisuje funkci bot Soukup.

Elektrody, které krokové napětí snímají, jsou umístěné v podešvi a napojené na vyhodnocovací elektroniku umístěnou na jazyku boty.

„V tuto chvíli máme hotový prototyp. Nyní je před námi další krok, abychom vyrobili další vzorky, které se budou testovat a ověřovat v reálu,“ uzavírá Tomáš Pekař ze společnosti Holík International.