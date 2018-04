Stavba druhé etapy západního okruhu Plzně může začít v příštím roce

S dokončením druhé etapy silničního okruhu Plzně se počítá v roce 2021 a je možné, že se stavba proti původním předpokladům prodraží.

Cena za samotnou silnici by mohla dosáhnout zhruba 1,7 miliardy korun. Dříve se počítalo s částkou 1,5 miliardy korun, ze kterých mohla až 85 procent pokrýt evropská dotace.

Představitelé kraje původně chtěli postup urychlit a zvolit variantu zakázky zvanou výkon a funkce.

„To znamená, že bychom dali zadání projektu jen ke stavebnímu povolení a firmy by mohly třeba změnit konstrukci mostů a nabídnout nejnižší cenu. Tím by se to výrazně urychlilo, například by se nemusela připravovat prováděcí dokumentace,“ vysvětloval náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (Starostové).

Zástupci města byli proti, protože se jednalo o nedostatečně vyzkoušený postup. Návrh kraje navíc nezískal souhlas ministerstva pro místní rozvoj, které se k projektu vyjadřuje, protože na něj jde evropská dotace.

Město proto nyní chystá projektovou dokumentaci. „Měla by být do konce roku hotová. Na podzim by se mohla rozjet soutěž o veřejnou zakázku a v příštím roce by se pak už stavělo,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS.

Město Plzeň zajišťovalo pro stavbu pozemky a stále ještě dva případy řeší. Radní Plzně pro majetkové záležitosti Helena Matoušová tvrdí, že by to nemělo stavbu zablokovat.

„U jednoho pozemku by měl úřad tento měsíc dát rozhodnutí ve věci omezení práva vlastníka,“ uvedla Matoušová. U druhého pozemku magistrát jedná o dohodě s několika vlastníky. „Příprava stavby může běžet. Pozemky budeme muset mít v momentě, kdy tam začneme stavět, a doufám, že to zvládneme,“ sdělila Matoušová.

Ceny rostou, stavba by se mohla vyšplhat na 1,8 miliardy

Vedení kraje nicméně dělá starost odhadovaný nárůst ceny oproti původním předpokladům. „Cena se zpřesňuje a leze výš. Od roku 2009, kde se s plánováním začínalo, ceny rostou, ale naše dotace je přesně daná. Takže musíme hlídat, aby projektanti volili rozumné řešení, které nezvedne náklady příliš,“ tvrdí Čížek.

Nárůst by mohl být podle odhadů o 10 až 20 procent a celková cena pro kraj by mohla vyšplhat na přibližně 1,8 miliardy. Evropská dotace na stavbu má být zhruba 1,2 miliardy korun.

Termín dokončení západního okruhu by se neměl dramaticky vzdálit od roku 2020. „V příštím roce může být stavba zahájena a úplně dokončena by mohla být v období let 2020 až 2021,“ konstatoval Čížek.

Západní okruh je pro Plzeň klíčová záležitost. O nutnosti jej vybudovat lidé z vedení města mluví od devadesátých let.

První část západního okruhu, dlouhá přibližně 2,5 kilometru, spojila Novou Hospodu, Skvrňany a Křimice. Stála zhruba miliardu a byla dokončena a otevřena v září 2014.

Druhá část západního okruhu, dlouhá zhruba 3,5 kilometru, má vést z Křimic a napojit se na Studentskou ulici na Severním Předměstí.