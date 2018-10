VIDEO: Zákaz funguje, na silnici z Plzně do Prahy jezdí méně kamionů

Trojice obecních policistů stojí na výjezdu z Mýta směrem na Rokycany. Zpozorní, jakmile se k nim blíží dva menší skříňové náklaďáky. „Ty se do dvanácti tun vejdou. Těch se zákaz průjezdu netýká,“ vysvětlují strážci zákona. Když se o chvíli později blíží tahač s návěsem, přikazují mu zastavit.

Po krátké kontrole vracejí doklady a přejí řidiči šťastnou cestu. „Je místní, toho se zákaz také netýká,“ říkají.

Podobné kontroly obecních nebo státních policistů nejsou na někdejší silnici spojující Plzeň a Rokycany s Prahou v posledních třech měsících ničím výjimečným. Od Rokycan až po hranici kraje mají na silnici druhé třídy zákaz průjezdu nákladní auta nad 12 tun, která tu nemají začátek nebo konec cesty.

„Když to srovnáme se stavem před začátkem omezení, tak po hlavní silnici v Mýtě projíždí asi o polovinu méně kamionů a velkých nákladních aut. Nejvíc je to vidět přes den, i když někteří lidé nám říkají, že v noci velkých aut jezdí víc. Lidé, co tu bydlí, jsou spokojenější. Stěžují si ale někteří podnikatelé, že jim klesly kšefty,“ shrnul starosta Mýta František Končel.

Protože původní silnice Plzeň - Praha téměř kopíruje dálnici, hodně kamioňáků místo po D5 jezdilo po staré komunikaci. Důvod byl prostý. Auta najela jen o pár kilometrů víc a dopravci nemuseli platit mýtné.

„Zastavili jsme už mnoho kamionů, jejichž řidiči tu chtěli jen projet, za porušení zákazu padají pokuty. Výrazně nám pomáhá nový městský kamerový systém, který sleduje nejen celou hlavní silnici,“ řekl velitel obecní policie v Mýtě Josef Aubrecht.

Podle starosty Končela je ale zapotřebí, aby se na dopravním značení na dálnici objevilo, že po staré pražské silnici mají kamiony zakázaný průjezd, aby auta ani nesjížděla z D5.

I starosta nedalekého Holoubkova Lukáš Fišer potvrdil, že omezení průjezdu je pro obec pozitivem. „Co vím od lidí, kamionů jezdí přes obec méně. Zatím to funguje. Se strážníky se snažíme kamiony kontrolovat,“ dodal Fišer.

Před měsícem začal platit zákaz průjezdu kamionů a nákladních aut i přes Dobřany na Plzeňsku.

„Zákaz je od klatovského přivaděče až po Chotěšov. V prvních dnech byl pokles průjezdu nákladních aut až o 80 procent. Někteří podnikatelé si ale stěžují,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka.

Ministerstvo dopravy chce od roku 2020 zpoplatnit pro kamiony i některé silnice první třídy. V Plzeňském kraji je v návrhu silnice z Plzně do Českých Budějovic a z Plzně přes Folmavu do Německa.

Z memoranda Asociace krajů a Svazu měst a obcí vyplývá, že se někteří starostové bojí, aby se pak kamiony zpoplatněným silnicím nevyhýbaly a nevalily se přes další obce. Proto navrhují, aby na vybraných silnicích kamiony mýtné neplatily.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek řekl, že kraj se zpoplatněním silnice na jižní Čechy příliš nesouhlasí.

„Máme obavy, aby se pak auta nepřesunula například na silnice přes Klatovy. Moje dlouhodobá představa je, aby to bylo jako na Slovensku. Tranzitní doprava kamionů může být zpoplatněná a vozidla musejí využívat jen dálnice, silnice první třídy a vybrané silnice druhé třídy. Jinde nemají co dělat. Ale to by se musel změnit zákon,“ řekl Čížek.

Pokud budou kamiony platit mýtné na domažlické výpadovce, starosta šumavské Železné Rudy Michal Šnebergr se bojí, že kamioňáci začnou ve velkém jezdit do Německa přes Šumavu.

„Mám z toho obavy, pro Železnou Rudu by to bylo svízelné. I když širší hlavní silnice je přes Čachrov, kamionů už teď jezdí víc druhou stranou přes Nýrsko. A to není náhoda. Je tam užší silnice s množstvím zatáček, ale vyjíždějí jeden velký kopec. Přes Čachrov kopec táhnete nadvakrát,“ vysvětlil Šnebergr.