Virtuální půtky youtubeři přenesli do reality, soud jednoho potrestal

Okresní soud Plzeň-sever dnes potrestal devatenáctiletého Marka Valáška z Heřmanova Městce v Pardubickém kraji známého jako Datla za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a výtržnictví k pokutě 25 tisíc korun.

Pokud nezaplatí, půjde na pět týdnů do vězení. Verdikt není pravomocný, Valášek si ponechal lhůtu pro odvolání. Hrozily mu až dva roky vězení.

„Když udělal moji fotomontáž, bylo to přes čáru. Zasahovalo to i do mého podnikání. Když jsem s ním chtěl komunikovat, na soukromém účtu si mě zablokoval, na veřejném mě urážel. Proto jsem jel za ním, abychom si to vyříkali,“ uvedl Valášek před soudem, proč jel 11. září 2016 přes 150 kilometrů daleko, z Městce Králové do Dýšiny na Plzeňsku.

Záznam ze schůzky obžalovanému přitížil

Přítelkyně cestou točila Valáškovy promluvy, kde mimo jiné zmiňuje, že se jede přesvědčit, zda je Vít V. alias Ikaro silný nejen za klávesnicí. Přítelkyně pak točila i celé setkání, během něhož došlo ke zranění youtubera zvaného Ikaro.

Valášek u soudu tvrdil, že měl z Víta V. strach. „Vyříkali jsem si vše. Když jsem chtěl odejít, sáhl na mě. Měl jsem strach o přítelkyni, o to, co udělá, když předtím vyhrožoval. Otočil jsem se. Dvě tři sekundy jsem přemýšlel. Pak jsem ho chytil, aby nemohl nic udělat přítelkyni. Chvilku jsem ho držel na zemi. Pak jsme odešli. Je mi líto, že to došlo tak daleko,“ prohlásil souzený mladý muž.

Na svoji obhajobu dal Valášek už policii kompletní záznam ze setkání s druhým youtuberem. Paradoxně právě ten se stal podle soudce hlavním důkazem o vině obžalovaného.

Soudce: nejel se domlouvat, ale provokovat

Podle soudce je s podivem, že když měl Valášek ze soka strach, proč s ním šel na hřiště, kde nikdo jiný nebyl.

„Když se ho obával, mohl na něj podat žalobu, trestní oznámení, mohl vše nahlásit správci stránky. On ale za ním jel stovky kilometrů. Obžalovaný jako zkušený youtuber věděl, jaká videa mají největší sledovanost. Jel vyprovokovat konflikt. Právě obžalovaný byl tím, kdo na záznamu z 11. září 2016 provokuje. Když poškozený vyšel ven, obžalovaný mu říká: Čekám, kdy mi omlátíš hlavu o obrubník. Poškozený říká, že mu nic dělat nebude, že se nebude prát,“ popisoval soudce záběry z videa.

Ke zlomenině kotníku podle soudu přišel Vít V. krátce poté, co při odchodu lehce strčil do obžalovaného. Ten se otočil, dvě vteřiny proti sobě stáli čelem, pak vzal Víta V. kolem krku do takzvané kravaty a oba padli na zem. Při tom se Vítu V. nepřirozeně zkroutila noha, a když dosedl, došlo ke zlomenině hlezna. Sádru a ortézu pak měl 41 dnů.

Podle Valáškova advokáta Martina Koubka ale obžalovaný reagoval na napadení poškozeným, a proto podle jeho slov měl být čin kvalifikovaný jako nutná obrana, a obžalovaný zcela zproštěn.

Soudce Radek Vydra případ shrnul tak, že žijeme v postpostmoderní době, která s sebou přináší mimo jiné krizi hodnot, bezobsažnost, vyprázdněnost, plytkost.

Co snese virtuální prostředí, nesnese realita

„Bohužel, jedním ze znaků téhle doby je i drtivá většina videí takzvaných youtuberů. O tom se soud měl možnost přesvědčit na vlastní oči, když viděl videa, jaká točí obžalovaný i poškozený. Soud nepochopil, jaká mají smysl, není to dokonce ani zábava. Soud doufá, že poškozený i obžalovaný z toho vyrostou a začnou se věnovat činnosti, která bude užitečná pro společnost. Bohužel, z těchto hraček na netu bývají někdy i plačky. Co snese virtuální prostředí, to nesnese realita,“ uvedl soudce Vydra.

Ani muž se zlomeným kotníkem není ale absolutním vítězem sporu. Domáhal se 150 tisíc korun od obžalovaného za poškození osobnostních práv. Soudce jej odkázal na civilní řízení.

„Zveřejňoval videa, kde je polonahý s nohou v sádře, otevřeně na nich hovoří o tom, co se stalo, jak došlo k útoku, jak byl dlouho v nemocnici a na policii, cituje diagnozu z lékařské zprávy. Poškozený si ve videu, které trvá asi 20 minut, dělá ze zranění reklamu, také honí sledovanost. V žádném případě tedy nelze hovořit o tom, že by zranění nějak výrazně zasáhlo do jeho osobnostních práv, když se s ním zcela dobrovolně vystavuje na netu,“ vysvětlil soudce.