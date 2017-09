Muzeum vystavuje kresby Boba Dylana, inspirovaly ho zážitky z cest

Neznámou tvář známého umělce představuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni Bob Dylan: On the Road. Soubor téměř pěti desítek Dylanových grafických listů z let 2008 až 2014, kolekce jeho gramofonových desek a tematické fotografie Alana Pajera tu budou k vidění do 12. listopadu.