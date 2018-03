VIDEO: Vysílač Krašov je součástí největších slunečních hodin v zemi

„Když jsem před dvěma lety letěl na motorovém padáku okolo vysílače Krašov, všiml jsem si poměrně výrazného stínu, který vrhá na přilehlou louku. Hned mi bylo jasné, že se to podobá slunečním hodinám,“ říká iniciátor projektu Václav Sidorjak.



Pomyslný ciferník má zatím pět římských číslic vysokých přibližně tři metry, které vyjadřují čas od desáté dopoledne do druhé hodiny odpolední.

„Umístili jsme je podél komunikace, která vede z Bezvěrova k vysílači. Na novém odpočívadle se zde zájemci také mohou na dvou informačních tabulích dočíst nejen o samotných slunečních hodinách, ale také o pohnuté historii vysílače,“ doplňuje Sidorjak.

V roce 1968 totiž stavbu vážně poškodila výbušninami sovětská okupační armáda. Kvůli tomu musel být stožár o několik let později odstřelen a na začátku 80. let minulého století se stavěl znovu.

Nová turistická atrakce je součástí programu Manětínská oblast tmavé oblohy. Oproti jiným místům v České republice je v regionu přibližně desetkrát menší hustota zalidnění.

Díky tomu zde vzniká mnohem méně světelného znečištění, což umožňuje pozorování vzdálených vesmírných objektů i vzácných jevů, jako je například polární záře.



„Když už tady jste, zůstaňte zde i na noc a podívejte se na oblohu, kterou ve městech a jejich blízkosti neuvidíte. V manětínské oblasti platí specifická technická pravidla například o typu osvětlení, která si obce dobrovolně zvolila v memorandu. Například v Bezvěrově nyní instalovali lampy, které splňují podmínky ekologického osvětlení, což znamená svícení pouze do dolního poloprostoru, nižší jas a další parametry,“ vysvětluje místopředseda České astronomické společnosti Pavel Suchan.



Celkové náklady na vytvoření největších slunečních hodin v České republice byly 140 tisíc korun. Polovinu přispěl Plzeňský kraj a zbytek šel z rozpočtu obce Bezvěrov.

„Vysílač Krašov je s 342 metry nejvyšší stavbou v kraji a druhou nejvyšší v České republice. Dnešní společnost hledá originalitu. Tyto obří sluneční hodiny ji nabízejí a to se mi na nich líbí. Věřím, že je to dobrá investice do zvýšení turistické atraktivity naší obce a okolí,“ uzavírá starosta Bezvěrova Jan Matoušek.