Výpadovku na Karlovy Vary čeká rekonstrukce, řidiči získají více pruhů

Oprava silnice bude končit v místě mezi areálem hasičského sboru a zimními stadiony, kde v budoucnu vznikne kruhový objezd s napojením na novou silnici západního okruhu směrem do Křimic.

Pověřený šéf plzeňského pracoviště ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák uvedl, že před několika dny si už zhotovitel, který v tendru zvítězil, převzal staveniště. Samotné práce začnou v příštím roce.

Vše nasvědčuje tomu, že rekonstrukce horní části Studentské třídy bude pro řidiče náročnější, než loňská první etapa opravy stejné silnice mezi Gerskou a Plaskou ulicí.

Při první etapě byl po většinu doby zachovaný provoz po jedné polovině komunikace. To při druhé etapě rekonstrukce Studentské nebude tak jednoduché.

Stavbaři se totiž v příštím roce pustí do části, která už je výpadovkou na Karlovy Vary. Podle sčítání ŘSD z roku 2016 tudy za 24 hodin projede téměř 14 tisíc vozidel.

Rozkopání důležité silnice využije i město Plzeň. V části opravovaného úseku bude pokládat potrubí pro kanalizační sběrač. Místy bude výkop hluboký až osm metrů a do něj budou dělníci ukládat potrubí o průměru 1,4 metru.

„Jinou metodou než klasickým výkopem akci nelze provést. Tak hluboký výkop je zcela výjimečná věc,“ potvrdil šéf magistrátního odboru investic Pavel Grisník.

Zeminy z výkopu bude tolik, že podle prvních propočtů s určitostí zasype oba rychlé pruhy silnice. „V některých etapách prací bude opravovaná Studentská třída pro dopravu zcela uzavřená kvůli výkopům a napojování potrubí,“ vysvětlil Michal Syřínek z Ředitelství silnic a dálnic.

Předběžně se počítá s tím, že hlavní objízdná trasa povede po staré Karlovarské třídě kolem Košuteckého jezírka. Většinou tudy povede jen jednosměrná objížďka, v nezbytné době tudy může být i obousměrná.

Rekonstrukce Studentské stavba plánovaná na rok 2019

délka úseku je asi jeden kilometr

kompletní rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev až do hloubky jednoho metru

pokládka potrubí kanalizačního sběrače v hloubce až osm metrů pod povrchem, průměr použitého potrubí 1,4 metru

stavba rozdělena na několik etap podle postupu prací, při některých z nich bude dopravě umožněn průjezd staveništěm

hlavní objízdnou trasou bude stará Karlovarská ulice kolem Košuteckého jezírka – většinu času tudy povede jednosměrná trasa

po dokončení přibudou jízdní pruhy ve směru do centra Plzně před křižovatkou s Gerskou ulicí

Oprava horní části Studentské třídy začne i skončí v příštím roce. Stavbaři mimo jiné zvětší počet jízdních pruhů ve směru do centra před křižovatkou s Gerskou ulicí, kde doprava vedoucí od Karlových Varů ve většině odbočuje doprava do centra Plzně.

Protože po Studentské jezdí řada meziměstských autobusových linek a nejzatíženější linka městské hromadné dopravy, dopravci už mají rámcové informace o rekonstrukci důležité dopravní tepny. Vědí, že v některých obdobích bude průjezd staveništěm uzavřen i pro ně.

Dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček řekl, že uzavření tak důležité komunikace pro ně bude komplikací.

„Uvidíme, kudy povedou objížďky. Každopádně pro nás to bude znamenat nutnost nasadit na linky, které tudy jezdí, více vozů i řidičů. Pokud by objízdná trasa vedla po staré Karlovarské silnici, lidé ze sídliště to budou mít dál na dočasné stanice. Pokud objízdná trasa pro autobusy MHD povede přes sídliště, lidé to budou mít blíž, ale ze zkušeností víme, že budou problémy s průjezdy autobusů kvůli zaparkovaným autům po okrajích ulic. A navíc je tam i řada zpomalovacích prahů, což je pro autobusový provoz také komplikace,“ zhodnotil Jiří Ptáček.

Studentská třída se stala silnicí první třídy teprve před dvěma roky, kdy došlo k její výměně mezi městem a státem za starou Karlovarskou ulici.

Podle Zdeňka Kuťáka z ŘSD bude oprava horní části Studentské ulice náročnější než první část, protože je technicky v horším stavu. Stavbaři budou muset vše vybagrovat až do metrové hloubky a budovat zcela novou silnici.