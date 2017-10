Slovák, který zneužíval děti, bude po šesti letech ve vězení vyhoštěn

S manželkou a dvěma dětmi utíkal nyní čtyřiatřicetiletý muž před několika lety ze Slovenska do České republiky. Chtěli začít lepší život, daleko od příbuzných, z nichž mnozí byli podle jejich tehdejších slov problémoví.

Když přijeli na západ Čech, přežívali, kde se dalo. Až do podzimu bydleli hlavně ve stanu, než je objevili strážci zákona. Děti jim hned odebrala sociálka. Krizoví pracovníci jim sehnali bydlení na ubytovně a děti jim vrátili. Oba manželé pracovali.

Žena ale v září 2015 přistihla svého muže, jak osahává tříletého syna, a při tom se uspokojuje. Vyhodila ho z bytu. Vzápětí se jí svěřila dcera, že i ji otec opakovaně osahával, říkal jí, že ji připraví o panenství. Ale také vyhrožoval, že když někomu něco řekne, zabije ji. Žena vše nahlásila na policii.

Muže za to soudy loni poslaly na šest let do vězení (o rozsudku zde).

Mezitím se manželé rozvedli a muž nastoupil dobrovolně léčení na psychiatrii. Podle nové obžaloby ale loni také násilím vnikl do bytu manželky a jí i dětem vyhrožoval, že je zabije.

„Jsem nevinný. Už nevím, jak to mám dokázat,“ hájil se muž v úterý u soudu.

Udělali ze mně debila, stěžoval si u soudu obžalovaný

Stále se však vracel hlavně k pravomocnému odsouzení za sexuální zločiny.

„Policajti mě nechali zavřít na psychiatrii, udělali ze mě debila. Ale to na mně byl spáchaný zločin. Moje bývalá žena je zrůda. Já na rozdíl od ní mám na Slovensku zázemí, příbuzné. Chci se tam vrátit. Já jsem úplně nevinný. Ona žila v osadě, vytáhl jsem ji z ní, ukázal jsem jí jiný život, a skončil jsem takhle,“ litoval se u plzeňského okresního soudu obžalovaný.

Znalci u muže zjistili smíšenou poruchu osobnosti a podprůměrný intelekt.

„Ten je na horní hranici pásma lehké mentální retardace. Muž je impulsivní, egocentrický, zjistili jsme sklony k manipulaci osob ve svůj prospěch, ale i zvýšený potenciál k agresivnímu jednání. I do budoucna je osobou se zvýšeným rizikem protispolečenského jednání. Pod vlivem alkoholu je jeho jednání nepředvídatelné,“ upozornili znalci, kteří muže zkoumali.

Podle zákona muži hrozily až další tři roky vězení. Trest vyhoštění tak přijal. Státní zástupce si ale nechal lhůtu pro odvolání. Chtěl pro něj totiž za nebezpečné vyhrožování a porušování domovní svobody další rok vězení navíc.