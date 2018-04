Chlapce soudí za plánování smrti vychovatele, chtěli ho bodnout do krku

Kvůli tomu, že obžalovaní jsou mladiství, není možné zveřejnit jejich totožnost a hlavní líčení je neveřejné. Dvěma chlapcům je šestnáct let, jednomu je sedmnáct. Žalobce je viní z pokusu o vraždu.

Podle spisu chtěli vychovatele zabít loni v září v terapeutickém zařízení Medvědí kámen, které spadá pod Výchovný ústav v Hostouni.

Podle obžaloby mladíci chtěli muže vylákat do dílen a do krku mu zapíchnout šroubovák. Pak plánovali, že mu ukradnou klíčky od auta, tělo do něj naloží, pak ho hodí do rybníka a ujedou pryč.

Vražednému útoku ale zabránil sám vychovatel. Podle policistů si život zachránil díky svým zkušenostem. Nedovolil, aby ho útočníci napadli najednou. Stál proti nim pořád čelem a zády ke zdi.

I když začátek plánu chovancům nevyšel, podařilo se jim utéct. V areálu terapeutického zařízení se snažili vniknout do zaparkovaného osobního auta, ale když rozbili boční okno, spustil se alarm.

Odešli tedy pěšky do obce Rybník, kde ukradli jízdní kola, a pak se vloupali do chatky. Tam je také policisté zadrželi.

Poté, co se objevila informace o plánované vraždě zaměstnance výchovného ústavu, vyšlo najevo, že zařízení v Hostouni má dlouhodobé problémy s útěky a kriminálním chováním svých svěřenců.

Policisté potvrdili, že opakovaně vyšetřují krádeže nebo porušování domovní svobody, kterých se chovanci na útěku dopouštějí. V roce 2014 dokonce napadli vychovatelku. Obyvatelé Hostouně z nich mají strach.

Ve výchovném ústavu v Hostouni žije necelá stovka problémových dětí ve věku od 16 do 19 let, kteří jsou mají problémy s chováním nebo s drogami. Někteří z nich pobývají v terapeutickém zařízení Medvědí kámen, které leží na samotě u lesa, dva kilometry od nejbližší vesnice.

