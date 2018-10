Pilot nezvládl nebezpečný manévr, řekli odborníci o pádu vrtulníku

16:00 , aktualizováno 16:00

Podle vyšetřovatelů může za zářijovou nehodu vrtulníku v Plzni podnikatel D. B. ze Šťáhlav, který stroj pilotoval. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že vrtulník narazil do budovy poté, co pilot provedl extrémní manévr nízko nad zemí. Při nehodě zemřel on i další tři cestující.