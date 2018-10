Utopil v septiku svědka, aby na něj svedl zneužívání, viní muže obžaloba

Děsivé útrapy zažíval jednadvacetiletý Dominik P. v noci na 23. ledna letošního roku. Podle žalobce ho sedmačtyřicetiletý Jaromír Šmídka omámil a posadil ho do svého auta. Tento únos zachytila náhodou bezpečnostní kamera v autě, které stálo na druhé straně silnice.

Šmídek pak podle žalobce odvezl poškozeného k opuštěnému domu v Karlových Varech, tam ho hodil do plné žumpy a zavřel nad ním poklop. Uvězněný muž nedosáhl na dno a bylo mu jasné, že se ven už nedostane.

„Obžalovaný zavřel jímku poklopem vážícím 48,65 kilogramu tak, aby poškozený nemohl z jímky utéci a aby prožil fyzické i duševní útrapy z postupného utonutí a nemožnosti uniknout ven či přivolat pomoc. Poškozený v jímce utonul,“ popsal v obžalobě státní zástupce Martin Rykl.

Spoutaného Jaromíra Šmídka ráno přivedla k soudu vězeňská eskorta. Od konce ledna je ve vazbě. „Co je mi kladeno za vinu jsem nespáchal. Ani vraždu ani žádné ohrožení mravní výchovy,“ řekl u soudu obžalovaný Šmídek.

Ze spisu vyplývá, že motivem k vraždě bylo zneužívání dítěte, z něhož je Šmídek také obžalovaný. V minulost totiž žil s družkou a jejími dětmi ve středních Čechách. Loni v srpnu se přestěhovali do domu, který patřil právě Dominikovi P.

Dva měsíce po přestěhování na novou adresu podala družka na Šmídka trestní oznámení. Dcerka se jí totiž svěřila s tím, co od ní Šmídek v koupelně údajně požadoval. Tehdy sedmileté holčičce podle spisu obžalovaný řekl, že to bude jejich tajemství, a nesmí nikomu nic říct.

„V důsledku tohoto jednání se u nezletilé rozvinula posttraumatická stresová porucha, která se u ní projevuje úzkostí, připomínkami negativních událostí, výčitkami a poruchami chování,“ popsal státní zástupce.

V té době již matka s obžalovaným nežila.

Když se Šmídek začátkem letošního roku dozvěděl, že policie prověřuje informace o sexuálním zneužívání dítěte, podle spisu se snažil vše hodit právě na Dominika P., který prý byl připravený proti němu svědčit.

Proto se chtěl Šmídek podle spisu mladíka zbavit. Když za ním zavřel poklop jímky, napsal z jeho mobilního telefonu SMS své bývalé družce. Ve zprávě se vydával za Dominika P. a přiznal se ke zneužití dívky.

„Přesvědčil jsem ji, aby říkala, že jsem to neudělal já, ale Jaromír,“ stálo mimo jiné v textové zprávě.

V opuštěném domě našli policisté tělo mladého muže (25. ledna 2018)

Podle státního zástupce tehdy Šmídek věděl, že Dominik P. už nebude nikdy schopen toto popřít ani někde svědčit. „Kromě snahy vyvinit sám sebe chtěl také obžalovaný získat pro sebe i bývalou přítelkyni,“ podotkl Martin Rykl.

Za znásilnění a vraždu provedenou zvlášť trýznivým způsobem po předchozím uvážení a v úmyslu zakrýt jiný trestný čin hrozí obžalovanému trest 15 až 20 let vězení, nebo i trest výjimečný do 30 let, případně doživotí.

Pozůstalí požadují tři miliony jako nemajetkovou újmu a čtyřicet tisíc korun za pohřeb.

Rozsudek by mohl soud vynést ještě v průběhu podzimu.