Za bodnutí při grilovačce soudí Rumuna, ten se hájí, že chránil syna

Obžalovaný i poškozený přijeli do Čech za prací. Rumun se svým osmnáctiletým synem v polovině letošního ledna. Všichni žili na jedné ubytovně, pětadvacetiletý Moldavan Sergej bydlel v pokoji hned vedle Rumunů.

Krveprolití, které se odehrálo na prvního máje, začalo nevinně. Slavící Moldavané pozvali Rumuny na dvůr, kde grilovali a popíjeli víno. První drobný konflikt vznikl mezi pobodaným a synem obžalovaného kvůli hecování a poměřování sil v páce.

Pak nastal problém s hudbou. „Hrála jim ruská, chtěli jsme, aby tam dali také něco rumunského. Sergej ale chytil syna zezadu za hlavu, strhl jej na zem a pomazal mu tvář blátem. Vyhrožoval, že mě i syna zabije. Raději jsme šli pryč,“ popsal obžalovaný prvotní spor.

Souzený tvrdí, že jen bránil syna

Sergej oponuje, že se synem obžalovaného praštil na zem kvůli tomu, že jej už před tím provokoval. „Mladý si potom stoupl a začal říkat, že nevím, kdo je, že seděl ve vězení. Pak odešli,“ uvedl Moldavan.

Jenže mladší z Rumunů se podle jeho slov po chvíli vrátil ozbrojený nožem a dvěma trubkami. „Zbil mě, já mu ve vzteku dal facku. Potom přišel obžalovaný a pobodal mě. Cítil jsem teplo na břiše. Když jsem vytáhl triko, byla tam krev. Kamarád mi dal něco na ránu, pak jsem jako ve snu viděl sanitku,“ uvedl poškozený.

Krvavý 1. květen Kromě případu v Oseku policisté ve stejné době vyšetřovali obdobný případ na ubytovně v Plzni. Tam cizinka po hádce dvakrát bodla svého partnera. Podle lékařů byl bezprostředně ohrožený na životě. Žena nejprve policistům tvrdila, že s bodnutími v zádech přišel její partner z odpolední procházky, a ona mu hned volala pomoc. Později při výslechu přiznala, že jej pobodala. Policisté ji obvinili z pokusu o vraždu.

Státní zástupce Martin Rykl uvedl, že bodnutí poranilo mimo jiné jednu z cév v břiše a Moldavanovi hrozilo vykrvácení.

Souzený trvá na tom, že při příchodu na dvůr viděl svého syna ležet na zemi a opilý Sergej stál nad ním s napřaženou trubkou.

„Chtěl jsem jen zachránit syna, aby ho neudeřil do hlavy. Ten nůž jsem měl u sebe, protože jsem si potřeboval u kontejnerů uříznout kousek drátu, abych si mohl pověsit vyprané prádlo. Když jsem zjistil, že jsem Sergeje bodl, strašně jsem se lekl. Chtěl jsem odejít na pokoj. Ale další z mužů mě zezadu praštil trubkou do hlavy. Pak do mě kopali a mlátili pět minut, než přijela policie,“ uvedl obžalovaný devětačtyřicetiletý Rumun. „Kdyby Sergej nezačal, nic by se nestalo,“ tvrdí.

„Je mi líto, co se stalo, že jsem ho pobodal. Do té doby jsme spolu neměli žádný problém,“ řekl obžalovaný.

Hlavní líčení bude v dalších dnech pokračovat výslechy svědků a znalců. Květnový pokus o vraždu v Oseku byl letošním sedmým nejtěžším zločinem v Plzeňském kraji, ve kterém jako útočník figuruje člověk žijící na některé z ubytoven. Do současné doby policisté v kraji evidují třináct vražd nebo pokusů o ně.

Pokus o vraždu na ubytovně v Oseku (1. května 2017)