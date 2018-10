Senátorské křeslo budou obhajovat Milada Emmerová a Jan Látka

Za volební obvod číslo 8 zahrnující Rokycansko a severní Plzeňsko dali voliči nejvíce hlasů Pavlu Karpíškovi z ODS, který suverénně proplul do druhého kola senátních voleb. Získal 28,55 procenta hlasů.

„Je to pro mě milé překvapení. Je to tím, že mě lidé znají. V rámci volební kampaně jsem doslova prochodil celý obvod od severu k jihu a od západu k východu. Vím, co lidé chtějí a potřebují. Nechtějí volit někoho z města, kdo ani neví, kudy vede silnice,“ reagoval na vítězství starosta Vejprnic u Plzně Pavel Karpíšek.

O více než deset procent méně získala a postup do druhého kola si zajistila dosavadní senátorka Milada Emmerová z ČSSD. Voliči jí poslali 15,79 procenta hlasů.

Těsně za ní se ziskem 15,22 procenta zůstala kandidátka za hnutí ANO Lucie Groene.

„Byly to celý den samozřejmě velké nervy. S Lucií Groene jsme se vzájemně doháněly. Rozdíl mezi námi byl necelé procento,“ řekla těsně přes stoprocentním sečtením okrsků Milada Emmerová.

Celková účast v tomto volebním obvodu byla 43,72 procenta. O něco větší - 44,53 procenta byla v druhém obvodu číslo 11 zahrnujícím Domažlicko a část Klatovska.

Tady do druhého kola postupuje náměstek hejtmana Plzeňského kraje Vladislav Vilímec z ODS. Získal 21,49 procenta hlasů.

Druhým je dosavadní senátor za ČSSD Jan Látka. Jeho zisk je 21,47 procenta.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 12. a 13. října.