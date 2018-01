Vlčí smečka ve výběhu v Srní podřimuje, předvádí se huňatou zimní srstí

„Zima je u vlků atraktivní v tom, že jsou, jak se říká, oblečeni do zimního. To znamená, že mají nádherně huňatou srst. Je radost na ně pohledět. Proto doporučuji návštěvu v zimních měsících. Co se týče sněhu, zatím to není úplně ono, ale doufám, že ještě napadne. Protože pozorovat zvířata v bílých závějích je úplně jiný zážitek,“ říká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Zajímavá podívaná se v lednu naskytne také tomu, kdo zamíří do jeleního výběhu na Kvildě. „Jsou tam jeleni, kteří ještě neshodili paroží. Jde o krásná zvířata, která určitě stojí za pohled,“ láká návštěvníky Dvořák.

Na to, že by o obě atrakce nebyl zájem, si ale v žádném případě stěžovat nemůže. „Daří se skvěle, lidí chodí hodně a je jedno, v jakém ročním období. Za loňský rok máme podobnou návštěvnost jako v roce 2016, tedy kolem tři sta tisíc lidí. Je skvělé, že už druhou sezonu počet návštěvníků neklesá. Lidé se k nám často i vracejí. Někteří přijdou dvakrát, třikrát i pětkrát,“ informuje Dvořák.

Další lákadlo pro milovníky zvířat je na Šumavě naplánováno od 16. ledna. „Třikrát týdně se od tohoto dne uskuteční výlety do obůrek, kde přezimují divocí jeleni. Lidé je tu mohou sledovat z pozorovacích srubů,“ informuje mluvčí parku.

Návštěvnické centrum na Kvildě přivítalo první turisty v srpnu roku 2015. Nachází se zde výběh s jeleny o rozloze zhruba devět hektarů a hektarový výběh s rysy.

Uprostřed výběhu s vlky vede lávka s pozorovacími přístřešky

Výběhem prochází naučný okruh a jsou zde vyvýšené pozorovací přístřešky. Mimo výběh pokračuje naučný okruh, který zájemce seznamuje se stopami jelenovitých, prasete divokého a některými místními stromy a rostlinami.

Atrakce v Srní vznikla ve stejném roce, ale na podzim. Lidé se zde mohou procházet kolem výběhu s vlky, který má rozlohu kolem tří hektarů. Uprostřed něho vede tři sta metrů dlouhá lávka. Ta je nad terénem vyvýšena od tří do čtyř metrů a jsou na ní i pozorovací přístřešky.

Mimo výběh vede naučný okruh, který návštěvníky seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami.