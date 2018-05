Kolem hlavního vlakového nádraží v Plzni o víkendu nepojedou tramvaje

Tramvajové linky od Bolevce a Skvrňan budou končit na náměstí Republiky. Autobusy pojedou z náměstí Republiky Šumavskou ulicí přes most Nad nádražím. Železniční a Koterovskou ulicí na Mikulášské náměstí, kde bude přestup do tramvají na Slovany a Světovar.

„Autobusy pak budou pokračovat Sladkovského ulicí do Koterovské a přes Železniční ulici, přes most Nad nádražím, ulicemi U Prazdroje a Pražskou dojedou do stanice ‚Náměstí Republiky‘ v Pražské ulici, kde bude přestup mezi autobusy a tramvajemi,“ uvedl dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Stavbaři potřebují na dva dny zastavit provoz tramvají, protože musejí postavit ochranný rám v místě, kde přes prázdniny vybetonují nový železniční most. „Ochranu vybudujeme nad oběma kolejemi,“ vysvětlil vedoucí stavby Jan Zemánek ze společnosti Metrostav.

Podobný ochranný rám postavili dělníci nad kolejemi už loni, když připravovali konstrukci nezbytnou pro betonáž severního železničního mostu. Po něm vlaky jezdí od začátku prosince.

Nový jižní most ze železobetonu bude mít větší rozpětí než ten původní ocelový, který jeřáb po třetinách sundal letos v únoru.

Pod ocelovým mostem byl prostor pro auta, tramvaje a chodce široký dohromady asi 16 metrů. Ve směru do centra měly tramvaje a auta společný pruh, v opačném směru auta jezdila vedle kolejí.

To se teď změní. Nový most bude mít rozpětí 27 metrů, takže tramvaje pod ním už budou mít vlastní jízdní pás, auta ve směru do centra Plzně svůj pruh a v opačném směru dokonce dva pruhy.

K tomu budou po obou stranách chodníky. Podmínkou města je, aby silnice pod mosty byla kompletně zprovozněná do konce letních prázdnin.

Podle informací MF DNES současně s otevřením silnice pro auta začnou pod mosty jezdit bez omezení i tramvaje. Teď je tam jen jednokolejka, na které obousměrný provoz řídí semafory.

O prázdninách stavbaři vytrhají i výhybky osazené kvůli jednokolejce v Mikulášské a Sirkové ulici. „Dlouho jsme zvažovali, zda je zachovat. Nicméně jsme se museli přiklonit k názoru, že ponechání kolejových spojek by bylo vzhledem k ojedinělému využití neefektivní,“ uvedl ředitel Jiří Ptáček.

