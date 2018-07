VIDEO: V Železné Rudě jezdí Šumaváček, turisty doveze k Černému jezeru

Zájem turistů i místních je v prvních dnech ostrého provozu takový, že někdy je zájemců víc, než kolik se jich vejde do dvou vagonů. Ty jsou zapojeny za náklaďáčkem, který je přestavěný do podoby parní lokomotivy a pohání jej plyn.

V půl desáté dopoledne vyjíždí vláček z autobusové zastávky v centru Železné Rudy po turistické trase přes Belveder, Hofmanky na Špičácké sedlo. Pak se dvakrát otočí mezi sedlem a Černým jezerem, a odpoledne se vrací zpět do Železné Rudy.

Železnorudský starosta Michal Šnebergr bojoval o obnovení silničního vláčku k Černému jezeru asi osm let.

„Už v minulosti zajišťoval tehdejší národní výbor podobnou dopravu. Černé jezero je jedním z hlavních turistických cílů na Šumavě, ale někteří lidé včetně malých dětí tam někdy nejsou schopni dojít. Hendikepovaní na vozíku téměř nemají šanci sami vyjet poslední prudký úsek silnice těsně před jezerem,“ vysvětlil starosta, proč pořízení vláčku prosazoval.

Připomněl, že v turistických centrech u nás i v zahraničí jsou podobné silniční vláčky hojně využívané. „Po dlouhé době bojů jsme získali nejen dotaci na pořízení vláčku, ale i povolení pro vjezd na turistickou trasu. Vozíčkáři se svezou zdarma. Jízdné pro ostatní je nastavené tak, aby pokrylo náklady,“ řekl starosta.

Dospělý za jednu jízdu z Železné Rudy na Špičácké sedlo zaplatí 50 korun, stejně stojí cesta ze sedla na Černé jezero. Rodinná jízdenka pro dospělého a dvě děti je 80 korun ze sedla na jezero.

V minulosti město zkoušelo zajišťovat dopravu mezi Špičáckým sedlem a Černým jezerem autobusem.

„To pro nás bylo daleko jednodušší, protože veškerá zodpovědnost padala na dopravce. Teď je provozovatelem město. Ale lidé jsou na silniční vláček jako turistickou atrakci zvyklí z jiných míst. Pro nás je to první rok provozu. Chceme jezdit do 15. září, ale uvažujeme o sobotních jízdách i ve druhé polovině září. Pokud získáme povolení, není vyloučené, že by vláček zajel i někam jinam,“ nastínil starosta Michal Šnebergr.