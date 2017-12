Dozorci z Borů žalují vedení věznic, chtějí proplatit přestávky na jídlo

„Žalobu jsem podal 22. prosince u Krajského soudu v Plzni,“ potvrdil advokát Zdeněk Honzík, kterého dozorci zplnomocnili jednat jejich jménem. Na soud věc doputovala, když strážní neuspěli s řešením uvnitř Vězeňské služby (VS).

Příslušníci nejprve podali žádosti o proplacení přestávek zpětně za tři roky (2014 až 2016) přímo v plzeňské věznici. Její vedení žádosti zamítlo. Žadatelé se odvolali ke generálnímu řediteli VS Petru Dohnalovi. Ten verdikt plzeňského ředitele potvrdil.

Příslušníci tvrdí, že nemohou ve službě čerpat přestávky na jídlo a odpočinek podle svého uvážení. Navíc i v době, kdy jedí, musejí být připraveni kdykoli nechat jídlo jídlem a okamžitě jít řešit mimořádnou situaci, pokud nastane.

Podle prvních propočtů může jít až o desítky tisíc korun pro každého příslušníka, který se k žalobě připojil. Správní žalobou chtějí strážní a dozorci dosáhnout zrušení verdiktu generálního ředitele vězeňské služby.

Mluvčí VS Petra Kučerová ve čtvrtek řekla, že se k případu nebudou vyjadřovat.

„Námitky zaměstnanců věznice Plzeň shledalo jak vedení věznice, tak vedení VS ČR jako neopodstatněné. Proto byly zamítnuty. Vzhledem k tomu, že VS ČR nemá oficiální informaci o tom, že tato věc byla předána soudu, nebudeme se v tuto chvíli konkrétněji k záležitosti vyjadřovat. Podobný případ řeší také věznice Kynšperk. Ten v současné době řeší příslušný soud, jde tedy o záležitost, která je v určitém procesu. Do rozhodnutí soudu též nebudeme blíže věc komentovat,“ uvedla Kučerová.

Při osmihodinové směně zákon stanovuje půl hodiny na jídlo a odpočinek. Podle informací MF DNES žaloby připravují příslušníci i v dalších českých věznicích.

Strážníci a dozorci uspěli se žalobou na doplacení přesčasů

Obdobný případ řešil před dvěma roky soud v Praze. Tam se domáhal proplacení přestávek na jídlo a odpočinek policista sloužící na operačním středisku. S žalobou uspěl. Soudci totiž dospěli k tomu, že policista byl i během přestávky přímo na pracovišti nebo v jeho těsné blízkosti, aby se mohl kdykoli vrátit a řešit nenadálou situaci.

Další kauzu z civilního prostředí před dvěma týdny ukončil Okresní soud v Klatovech. Tam žalovali pracovníci ze záchranné služby sušickou nemocnici - svého bývalého zřizovatele a zaměstnavatele. I jim byl plat krácený o přestávky na jídlo.

Žalobu podali v okamžiku, kdy přecházeli pod Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, která proplácí celých 12 hodin. „Soud uznal nárok žalobců za oprávněný,“ uvedl právní zástupce záchranářů Jiří Nejdl.

Na jaře stejný soud přiznal doplacení mzdy ze stejného důvodu zdravotní sestře ze stejné záchranky. Dospěl k tomu, že práce záchranných týmů je nepřetržitá. Pokud dostanou výzvu, musí do dvou minut vyjet.

Už předloni uspělo 58 dozorců a strážných z věznice Plzeň se žalobou na doplacení 150 hodin přesčasů ročně, které původně měli nařízeno odsloužit zadarmo.